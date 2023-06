Møbelkædegiganten IKEA stopper salget af Mondelez-produkter i Danmark.

Der er blandet andet tale om varer som Marabou, Daim og Toblerone.

Det bekræfter kommunikationschef Nadia Vasiljev for IKEA Danmark til B.T.

»Vi har opsagt kontrakten med Mondelez og produkterne bliver udfaset af vores sortiment henover de næste seks måneders tid,« skriver hun i en mail til B.T.

»Beslutningen kommer i forlængelse af en langsigtet ambition om at have så mange af vores egne IKEA-produkter i vores sortiment af slik og chokolade. Beslutningen er taget globalt.«

Opsigelsen kommer efter flere ugers pres på Mondelez.

Stadig flere virksomheder i Norge og Sverige – blandt andre SAS og Norwegian – har den seneste tid boykottet den store fødevaregigant Mondelez, der står bag populære produkter som Marabou, Toblerone, Daim og Philidelphia.

Det sker, efter Ukraine for nylig har sortlistet virksomheden. Mondelez er havnet på listen, fordi Ukraine mener, at Mondelez bidrager til Ruslands krigskasse, fordi virksomheden fortsat operer på det russiske marked.

Siden har flere virksomheder valgt at boykotte salg af produkter fra Mondelez.

Og i weekenden kunne svenske og norske medier berette, at nu fulgte IKEA Norge og IKEA Sverige også trop.

I Danmark har supermarkedskæderne og Dansk Erhverv bedt fødevareministeren forholde sig til spørgsmålet frem for selv at træffe beslutning om boykot, og onsdag kom der så en indstilling – dog fra Udenrigsministeriet.

Her lød det, at danske firmaer naturligvis skal følge alle regler og sanktioner (Mondelez bryder umiddelbart ingen sanktioner, red.), og skrev så:

»Der er mange hensyn at tage for virksomheder i forhold til beslutningen om fortsat handel med Rusland og med virksomheder, der agerer i Rusland. Men det er klart, at virksomhederne nøje bør overveje, hvordan de stiller sig – også selvom det er en kompleks og vanskelig situation, de befinder sig i.«

Med andre ord: Der kommer ikke nogen politisk beslutning om at boykotte produkterne fra Mondelez.

Og det fik Dansk Erhverv, som er interesseorganisation for supermarkedskæderne, til at sige:

»Hvis der skal laves noget effektivt på det her område, skal det komme fra det politiske niveau. Virksomhederne kan ikke hele tiden vurdere deres enorme varesortiment for, om der skulle være noget på en liste et sted – det må træffes en politisk beslutning om det her, og så følger vi selvfølgelig den,« siger Lasse Hamilton Heidemann, EU- og International chef for Dansk Erhverv.

Hos Rema 1000 er indstillingen, at man læner sig op ad Dansk Erhverv. Hos Salling Group lyder det, at man tolker Udenrigsministeriets svar sådan, at man skal rette sig efter EUs sanktionsliste – og altså ikke Ukraines 'sorte liste'.

Hos Coop lyder det også, at man ikke vil fjerne Mondelez' produkter.