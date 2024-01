Ikea tilbagekalder en oplader på grund af risiko for forbrænding og elektrisk stød.

Det skriver møbelgiganten i en pressemeddelelse.

Der er tale om en mørkeblå USB-oplader med navnet Åskstorm 40W.

Der er tale om USB-opladeren med artikelnummeret 504.611.93.

»IKEA udvikler sine produkter ved hjælp af et grundigt risikovurderings- og testprogram for at sikre, at produkterne lever op til alle gældende love og standarder på de markeder, hvor de sælges.«

»Dog er vi blevet gjort opmærksomme på, at ledningen på Åskstorm 40W USB-oplader i mørkegrå kan blive slidt og gå i stykker med tiden, når den vikles omkring opladeren eller bøjes frem og tilbage. Den beskadigede ledning kan medføre forbrændinger og elektriske stød.«

Man beder derfor alle kunder om, at returnere Åskstorm 40W USB-oplader i mørkegrå i et af Ikeas varehuse, hvor de kan få pengene tilbage. Kvittering er ikke nødvendig.