Hvis hjemmet mangler lidt nyt udstyr, vender de fleste gerne næsen imod svenske Ikea.

Men det kan godt gå hen at blive en dyrere fornøjelse i fremtiden.

Møbelgiganten, som sidste år i gennemsnit hævede sine priser med ni procent på globalt plan grundet coronapriserne, kan nemlig blive nødt til at skrue op igen. Denne gang er det inflationen og energikrisen, som spiller ind.

»Usikkerheden er for stor, og vi vil tilpasse vores forretning til virkeligheden, så det er muligt, at vi kan få brug for at hæve priserne,« siger Anne Hallqvist Gedda, som er Ikea Sveriges økonomidirektør, til Expressen.

Hvor store eventuelle prisstigninger vi taler, kan hun ikke sige.

Hun understreger da også, at virksomhedens langsigtede strategi er at sænke priserne, og at det vil ske, når det igen er muligt.

Noget som allerede er sket den seneste uge på 80 forskellige varer – heriblandt dyner, puder og rullegardiner.

Ikea er da også en af virksomheder, som klarede sig godt ud af det seneste regnskabsår på trods af corona og dertilhørende restriktioner.

På det svenske marked steg deres salg med omkring 44 millioner kroner, hvilket gav et samlet salg på 12 milliarder kroner.

På verdensplan steg salget for Ingka Group, som driver Ikeas varehuse rundt om i verden, med 5,6 procent i forhold til året før.

Her blev der solgt for godt 293 milliarder kroner.