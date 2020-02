For godt fire år siden mødte Kim Wagner og Ida Meyer hinanden i supermarkedet Meny i Solrød. Kim var netop blevet ansat som grønthandler, og Ida havde været der i flere år som medarbejder i kiosken.

Bekendtskabet udviklede sig langsomt til en romance, og nu er parret kommet så langt, at de skal giftes.

Men det bliver ikke et klassisk bryllup i kirken. De skal giftes i det supermarked, hvor de mødte hinanden, og hvor de begge møder på arbejde hver eneste dag.

Giftermålet er ligefrem annonceret for hele byen i den lokale avis.

Her har Meny indrykket en annonce, hvor Meny forklarer borgerne, at butikken har lukket mellem klokken 15 og 16 lørdag den 22. februar, fordi de to medarbejdere skal giftes inde i butikken.

Meny skriver videre:

’For ikke inviterede vil det være muligt at hilse på brudeparret efter klokken 16, hvor butikken åbner igen’.

Overfor Sn.dk udtaler Ida Meyer, at det er helt naturligt, at parret bliver gift på den arbejdsplads, hvor de har mødt hinanden.

Og nu er hele butikken ved at geare sig til den romantiske seance.

»Vi har sat alle sejl ind på, at butikken skal være bryllupsklar til den 22. februar klokken 15. Butikken er allerede dekoreret med hjerter i loftet, hvor kunderne kan se, hvad der skal foregå, og mange kommer allerede og ønsker tillykke,« siger købmand Lars Nielsen til Sn.dk.

Det er byens borgmester gennem 15 år, Niels Hörup (V), som skal stå for vielsen.

»Det er jo to søde mennesker. Jeg mødte selv parret en dag, da jeg var ude at handle, og så kom de op til mig og spurgte, om de måtte spørge om noget personligt. Spørgsmålet var, om jeg ville vie dem på deres arbejdsplads i Meny,« fortæller han til B.T., og uddyber:

»Selvfølgelig vil jeg det. Det gør jeg gerne, hvis det kan gøre oplevelsen mere personlig og glæde dem. Jeg har faktisk selv arbejdet i det supermarked som flaskedreng, da jeg var dreng, så det bliver da en rigtig god oplevelse.«

Det er ikke første gang, at Lars Hörup har viet byens borgere andre steder end på Rådhuset.

Han har stået for i alt 650 vielser i sine 15 år som borgmester.

Og han har oplevet lidt af hvert.

»Det er min første vielse i et supermarked, men jeg har også viet et par i den lokale fotobutik, i skoven, på en strand, og jeg har viet et par i den lokale Centerpub på J-dag. Det gik rigtig godt,« siger Lars Hörup:

»Udgangspunktet er selvfølgelig Rådhuset, men så længe parret kan begrunde det, så er det helt fint med mig.«

B.T. har været i kontakt med Meny i Solrød for at tale med parret.

Via en talsperson for Meny har de oplyst, at de ikke ønsker at stille op til interview og henviser i stedet til artiklen på Sn.dk.