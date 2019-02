Man skal have styr på sin p-skive, når man parkerer i Hørsholm

Flere bilister har oplevet at få en parkeringsafgift ganske få sekunder efter, at deres parkering er udløbet.

Det skriver Lokalavisen Hørsholm.

En af dem, der har oplevet de lynhurtige p-vagter, er Thomas Bak fra Kokkedal. Han parkerede sin bil mandag den 4. februar klokken 14.30 på en p-plads i Hørsholm, hvor man må parkere i to timer.

Klokken 16.30 udløb hans parkering, og klokken 16.31 blev parkeringsafgiften udstedt.

»Juridisk er det en overskridelse, det er jeg med på. Jeg synes, det er en amoralsk adfærd. Min bil var nærmest den eneste på pladsen, og det drejer sig om minutter,« siger Thomas Bak til Lokalavisen Hørsholm.

Din Parkering, der står for at kontrollere p-pladsen, vil ikke oplyse, hvor lang observationstid de arbejder med på den pågældende p-plads. Selskabet oplyser dog, at de kan arbejde med en observationstid på ned til 0 minutter.

