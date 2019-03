Børnefamilien, kunstneren, manden med saven eller måske pensionistparret.

Chili Turèlls Vesterhavs-sommerhus er netop kommet til salg, og dermed er fremtiden for kvadratmeterne åben for nye ejere.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

For sommerhuset skal der betales 998.000 kroner, altså hvad der svarer til en kvadratmeterpris på godt 16.600 kroner. Dermed har RobinHus-mægler Karina Høgholm, der har huset til salg, sat prisen en anelse under de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, ejendomsmæglerne i området ellers har med, når til salg-skiltene plantes.

- Det her er mit barndomsland, jeg er født i området, og det er omgivelserne, der gør stedet så vidunderligt. Huset ligger nær en klint med trappe ned til stranden - og så har jeg en lille skov på grunden. Så man er lidt skærmet for vinden, mens man hører havet i det fjerne, siger Chili Turèll til Boliga.

- Det er mine livsomstændigheder, der gør, at jeg sælger det - jeg bor på Frederiksberg til dagligt, så det er blevet for langt at køre - men det er også den eneste grund.

Danskerne vil ha’ have

Bjælkehuset - der er af den traditionelle svenske, rødmalede slags - ligger i Nr. Lyngby nær det store vestjyske ferieområde Løkken og bare ti minutters gang fra havet. Og det er netop omgivelserne, som skuespillerinden tror, kan blive afgørende for, hvem der fremover skal stå nederst på skødet.

- Det kan være børnefamilien med lyst til en masse friluftsliv - og manden med saven, der vil sætte børnene i gang med forskellige projekter. Eller måske en kreativ sjæl som jeg selv, der vil male eller skrive, og som har brug for stilheden. Eller et pensionist-par - der ønsker et mere forenklet liv i synk med naturen - det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, siger Chili Turèll.

- Man hører kun naturens egne lyde, her er den skønneste fuglesang, her ses fasaner og harer og på stille dage måske et rådyr.

Til huset hører der en naturgrund på 1.467 kvadratmeter med gran- og fyrretræer, løvtræer som eg, hyld og ahorn og også et æbletre. Og tager man et nærmere kig på, hvad danskerne gerne vil have, når de søger efter en ny bolig, er ordet “have” da også blandt de top ti mest søgte gloser i løbet af de seneste fem år. Det viser tal fra Boliga.dk.

Chili Turèll købte selv sommerhuset tilbage i 2004, og har du ikke allerede kendskab til det berømte efternavn, så stammer det fra ægteskabet med forfatteren Dan Turèll.

Skuespillerindens livs-cv tæller en lang karriere på teater og tv, et forfatterskab, en instruktøruddannelse i Qi Gong. Og så stillede hun op for Alternativet til det seneste kommunalvalg i hjemkommunen, Frederiksberg.

