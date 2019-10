Hvis du har ondt i maven i morgen, fordi du er kommet til at skovle lidt for store mængder slik ned i løbet af i dag, er du nok ikke alene.

De danske hjem bugner nemlig af slik lige nu.

Det er den amerikanske tradition Halloween, som får os til at gå ombord i de søde sager.

Det skriver Dansk Handelsblad på baggrund af en opgørelse fra analyseinstituttet Nielsen.

Analysen viser helt konkret, at danskerne i ugen op til Halloween i 2018 købte slik ind i usædvanligt store mængder.

På en gennemsnitlig uge køber danskerne samlet set slik for 117 millioner kroner.

I ugen op til Halloween sidste år var beløbet 147 millioner kroner.

Dermed steg sliksalget i ugen op til Halloween med godt 25 procent i forhold til en gennemsnitlig uge.

Det er blandt andet på grund af 'trick or treat', at danskerne køber slik i store mængder op til Halloween. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Det er blandt andet på grund af 'trick or treat', at danskerne køber slik i store mængder op til Halloween. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Stigningen i mængden af slik kan formentlig – i et eller andet omfang – forklares med, at danskerne køber slik ind, så de har noget at dele ud af, hvis der kommer børn og banker på og siger ’slik eller ballade’.

Det er den danske version af ’trick or treat’.

Men generelt er Halloween også bare blevet så populært i Danmark.

Det er nu er den tredjestørste periode for slikindtag på året. Kun i forbindelse med jul og påske køber vi mere slik.