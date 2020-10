Det er en forventningsfuld og spændt smagstester, som tirsdag eftermiddag stiller sig klar til at vurdere en af de helt store klassikere på det danske morgenbord.

Michael René, lektor på Københavns Professionshøjskole, har deltaget i langt over 1.000 smagstests i sin karriere. Tirsdag har B.T. medbragt 12 forskellige tebirkes – eller københavnerbirkes – for at finde ud af, hvor de er bedst og værst.

Og der er store overraskelser i vente. Pris hænger ikke altid sammen med kvalitet.

Michael René får brugt hele spekret af stjerner.

Michael René smager 12 tebirkes/københavnerbirkes og kårer en vinder og en taber. Vis mere Michael René smager 12 tebirkes/københavnerbirkes og kårer en vinder og en taber.

Taberen er så ringe, at den får absolut bundkarakter, mens vinderen høster alle seks stjerner.

Vi har både købt ind hos de dyre bagere og de lidt billigere supermarkeder og tankstationer, så feltet er bredt.

I det følgende vurderer Michael René 12 tebirkes/københavnerbirkes i tilfældig rækkefølge.

Aldi. Pris: 5 kroner. Kilopris: 147 kroner.

Aldi Vis mere Aldi

»Der er ret meget brød, den knaser, og remoncen er lidt æble- og marcipan-agtig.«

»Den er ret tung og kompakt. Jeg savner noget højde.«

Lagkagehuset. Pris: 22 kroner. Kilopris: 687,5 kroner.

»Der er en del remonce på siderne, for det er løbet ud. Det gør, at remoncen er lidt karameliseret og brændt.«

»Den er tør. Remoncen har dog en klassisk smag af sukker, marcipan og smør.«

7-Eleven. Pris: 19 kroner. Kilopris: 413 kroner.

»Den er bred, tung og meget lys, og så er der ingen modstand, når man tygger i den. Det er som at spise en lagkagebund.«

»Der mangler helt klart, at den knaser. Den er for underbagt.«

Lidl. Pris: 5 kroner. Kilopris: 151,5 kroner.

»Masser af rullelag, fint med remonce, men den er til den lyse side, og der er så meget dej på toppen, at man lidt får en brød-fornemmelse.«

»Den måtte godt smage lidt mere af marcipan.«

Q8. Pris: 15 kroner. Kilopris: 468,75 kroner.

»Remoncen har noter af æble, men balancen er ok. Fine rullelag.«

»Der er et godt bid i den, men den er lidt for kompakt.«

Circle K. Pris: 15 kroner. Kilopris: 454,5 kroner.

»Den har en hel sidevogn af remonce, som er væltet ud af den. Den er meget kompakt.«

»Den er bagt, så den er tør. Havde der ikke være remonce i, havde den været rigtig tør.«

Fakta. Pris: 7 kroner. Kilopris: 218,75 kroner.

»Den er meget kompakt og sød og sukkeragtig.«

»Det smager lidt, som om der er rørt kagecreme i remoncen. Den er ikke, som man forventer en bager vil lave den, for den smuldrer ikke.«

Netto. Pris: 7 kroner. Kilopris: 241,4 kroner.

»Den ser flot ud og har en klassisk remoncesmag. Men man kan godt fornemme, at den har stået noget tid i en montre.«

»Hvis det er forbagt og varmet op igen, sætter det spor på kvaliteten. Den her er alt for tør. Jeg skal have noget vand for at få den ned.«

SuperBrugsen. Pris: 14 kroner. Kilopris: 411,8 kroner.

»Den her skiller sig ud. Den har lyse birkes. Man kan mærke, man bider gennem rullelagene, og det er, som om der er blandet kagecreme i remoncen.«

»Den dufter godt, der er en god volumen, og man føler, den kommer fra en håndværksbager.«

Emmerys. Pris: 22 kroner. Kilopris: 733,33 kroner.

»Den ser klistret ud og er en del mindre end de andre.«

»Fine rullelag, men hold da op, hvor den smager af smør. Den smager mere af fedt end remonce. Den er flot, men det er smagen ikke.«

Rema 1000. Pris: 7 kroner. Kilopris: 200 kroner. TESTENS TABER

»Det er jo som at se en skosål. Det ser ud, som om den har ligget i inderlommen.«

»Der er ikke meget bid i, der er ikke meget remonce, og den mangler knas. Den smager af dej. Jeg mistænker lidt, at den er faldet så meget sammen, at den er bagt alt for lidt. Den skulle have haft to minutter mere i ovnen.«

Føtex. Pris: 10 kroner. Kilopris: 312,5 kroner.

»Det her er bagerens tebirkes. Den er dejligt høj, og den er velbagt. Al remoncen er indeni. Man kan mærke lagene, når man tygger i den.«

»Det her er en, der kan sit kram. Den er marcipan-agtig uden at være æble-agtig. Der er gode rullelag, god konsistens, og den knaser godt. Det er topkarakter. Den er god på alle parametre.«

Efter testen er Michael René forbløffet over resultaterne.

»Pris og kvalitet hænger i hvert fald ikke sammen, for de dyreste var ikke bedst. Når man tager 22 kroner for en tebirkes, skal den være bedre, end de var her. Lagkagehuset og Emmerys bør tage ved lære af deres konkurrenter her,« siger Michael René:

»Jeg er i chok over, at Føtex vinder. Den smagte virkelig af lokal håndværksbager. Det overrasker mig lidt. Men det er jo en god nyhed, at man kun skal give 10 kroner for den bedste i det her felt.«

Rema 1000 er blevet forelagt resultatet, da de endte med én stjerne. Fra Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000, lyder reaktionen:

FAKTA: Sådan er testen udført Tebirkesene er indkøbt tirsdag d. 13. oktober. Fødevareekspert Michael René har smagt dem i en blindtest, hvor han har lagt vægt på udseende, konsistens og smag. Efter at Michael René har vurderet de 12 tebirkes på en skala fra 0 til 6 stjerner, har han fået oplyst, hvor de er købt og til hvilken pris.

»Jeg må beklage hans oplevelse, og vi tager naturligvis en evaluering af den tebirkes, så vi forhåbentlig kan gøre Michael René til en glad smagsdommer igen.«