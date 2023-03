Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Køber man en splinterny bil i dag, er der en stor sandsynlighed for, at cockpittet er domineret af én ting:

En stor touchskærm.

Om det er Tesla Model 3 eller Peugeot 208, så er mange funktioner pakket ind i en touchskærm.

Især i Tesla-bilerne er der nærmest ingen knapper.

Men det vil bilproducenten Hyundai nu gøre oprør mod.

Det er nemlig for farligt og distraherende, siger Sang Yup Lee, der er designchef hos Hyundai, ved lanceringen af deres nye Hyundai Kona ifølge Carsguide.

»Når du kører, er det svært at betjene den, men fysiske knapper er nemmere, da du kan mærke dem,« siger han.

Så længe, biler ikke er selvkørende, vil Hyundai derfor fortsætte med at have fysiske knapper til for eksempel musik, klimaanlæg med mere.

I Hyundai Ioniq 5, en af producentens mest markant biler fra 2021, var der masser af touchskærm med touchknapper nedenunder, isoleret fra skærmen.

Men sammenligner man det med cockpittet i den nye Kona, ser touchknapperne ud til at være skiftet ud med deciderede fysiske knapper.

Der er visse fordele ved som Tesla at pakke alt ind i en stor touchskærm: Det er billigere.

Færre komponenter, der skal monteres, og som kan gå i stykker, sparer producenten penge – som betyder, de potentielt kan sætte priserne længere ned for forbrugeren.

Det svenske medie ViBilägare har i 2022 rent faktisk lavet en undersøgelse af, hvor lang tid det tager at gennemføre forskellige ting i en bil under kørsel.

Her vandt en ældre Volvo C70 fra 2005 fuld af fysiske knapper over de 11 nye biler med touchskærme.