Tirsdag middag dækkede B.T. op med seks fastelavnsboller i den dyrere ende af spektret for at se nærmere på, om kvaliteten følger den efterhånden noget oppustede pris.

Michael René, lektor på Københavns Professionshøjskole Metropol, satte tænderne i de seks boller og gav herefter sin vurdering.

Vi har brugt skalaen 1-6 stjerner.

Her følger testen, hvor vi starter med de 'værste' fastelavnsboller og slutter med vinderen.

Emmerys: Hindbær og tilkøb af flødeskum. Pris: 30 kroner

Emmerys Vis mere Emmerys

»Det ligner en tebolle med flødeskum. Den er delikat og let at spise, men den smager lidt for meget af tebolle med flødeskum, og hindbærsmagen er til den tynde side.«

Reinh. van Hauen: Hindbær. Pris: 35 kroner

Van Hauen Vis mere Van Hauen



»Den smager af hindbær, og cremen er delikat, men bollen er til den tørre side. Jeg vil gerne have et glas vand eller en kop kaffe til.«

Føtex: Fløde og creme. Pris: 20 kroner

Føtex Vis mere Føtex

»Klassisk med flormelis, ser lækkert ud, forventer god creme. Bagt til den mørke side, og det giver sprødhed. Cremen er lidt flødet, brødet er velbagt, men smagen skuffer.«

Lagkagehuset: Med creme. Pris: 34,95 kroner

Lagkagehuset Vis mere Lagkagehuset

»Den har en god lyd. Det er wienerbrødsbollen med et stykke hvid chokolade på toppen. Den smager meget af fløde med et pift af kagecreme. Den er ikke dårlig, men lidt til den kedelige side.«

Andersen Bakery: Rabarber. Pris: 55 kroner

Andersen Vis mere Andersen



»Man kan se, at der er syltetøj i midten. Den smager af wienerbrød og er toppet med en småkage til kaffen. Den er original og ganske delikat og er fastelavnsbollen til dem, der gerne vil have noget andet, end de plejer at få.«

SuperBrugsen/Brød Cooperativet: Flødeskum, creme, hindbærsyltetøj. Pris: 22 kroner

SuperBrugsen Vis mere SuperBrugsen



»Det ligner en chokoladebolle. Det er wienerbrød, chokolade på toppen, flødeskum, syltetøj og creme i midten. Den er homesafe. Vil man have en, der virker, så er det den her, man skal tage, for den har det hele.«

»Den får topkarakter.«