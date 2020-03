Man skal ikke gå langt i centrum af København, hvis man vil have en kødfyldt durumrulle eller et pitabrød med kebab, salat og dressing.

Vil man til gengæld spise et sted, hvor der er helt styr på fødevarehygiejnen, så kan man risikere at skulle lede lidt længere.

For det er ikke kun på Nørrebro, at mange af kebabstederne sejler rundt i dårlige smiley-rapporter. Det samme gør sig gældende omkring Istedgade på Vesterbro og på sidegaderne til Strøget i Indre By, hvor mange danskere ubekymret vælter ind i weekendens sene nattetimer.

Samlet tegner de tre steder et grumt billede af hygiejnestandarden i kebabrestauranter på nogle af Københavns mest populære gader.

Ud af 79 kebabrestauranter på de mest travle områder af Nørrebro, Vesterbro og i Indre By har knap halvdelen fået en dårlig smiley-rapport fra Fødevarestyrelsen siden begyndelsen af 2019.

Sådan gjorde vi B.T. har undersøgt i alt 184 kontrolrapporter fordelt på 79 restauranter, der serverer kebab- og eller shawarma, på Nørrebro, Vesterbro og i Indre By i perioden 1. Januar 2019 til 10. Februar 2020. Stederne er udvalgt ved at ligge på og omkring Nørrebrogade, Istedgade og Strøget.

Mere end hver tredje af de i alt 184 kontrolrapporter, som B.T har undersøgt, udløste en sanktion et påbud eller en stor bøde. Det er langt over landsgennemsnittet.

Det samlede antal problemer på området det seneste år får Michael René, der er lektor og mangeårig ekspert i fødevarehygiejne, til at rynke på panden.

»Man får jo helt ondt i maven, når man ser den her frekvens af dårlig hygiejne. Det er simpelthen trist at se,« siger han.

Der er jo en indsats fra myndighederne, som ikke er lykkedes her. Michael René, ekspert i fødevarehygiejne.

Rapporterne afslører både beskidte køkkener, varm dressing og kasser med salathoveder placeret i forrummet til toilettet. For ikke at tale om et tilfælde af kloaklugt i restauranten.

Tilbage i september havde en kunde tippet Fødevarestyrelsen om det ildelugtende problem i Indre By. Stanken var også let at bemærke, da kontrollanten mødte uanmeldt op i restauranten. Vaskene var helt tilstoppede, og både i køkken, opvaskeområde og ved disken bredte kloaklugten sig, når man åbnede for vandet i hanerne.

Sådan klarede Indre By sig I Indre By har B.T. undersøgt 20 kebab-steder langs strøget og på de mange gader i centrum af byen. Det resulterede i perioden 1. Januar 2019 til 10. Februar 2020 i ét påbud/forbud og seks indskærpelser. Ved 13 besøg fik stederne en glad smiley. Det svarer til, at mere end hver tredje kontrol var negativ. Durum Bar Nørreport Döner Kebab: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Iboo's Pizza & Pakistansk Takeaway: 2 anmærkninger og 2 glade smileys

KEBABEN: Elite

Nørreport Fastfood:1 glad smiley

Nørreport Shawarma Factory: 2 glade smileys

Nyhavn Pizzaria: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Palazzo Pizza: 2 glade smileys - elite

Shawarma Grill-House: 1 glad smiley

Shawarma Huset: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Shawarma Kebap Palace: Elite

Shawarma Time: 1 påbud, 1 anmærkning og 2 glade smiley

Strøgshawarma: Elite

Det hjalp heller ikke, at cremefraichen blev målt til at være omkring 25 grader varm, når den maksimalt måtte være 5 grader.

Ejerne fik på stedet et forbud mod at lave mad, indtil Fødevarestyrelsen kom igen.

Godt en uge senere var den også gal på Vesterbro, hvor en kebabbiks optøede frosne kyllinger i baljer med vand. De ferske kyllinger må maksimalt opbevares ved 5 grader, men her blev de med et termometer målt til at være 18 grader. Medarbejdende fik en vejledning om, hvordan man optøer kyllinger korrekt – og restauranten en dårlig smiley-rapport.

To måneder senere i begyndelsen af december opdagede en kontrollant fra Fødevarestyrelsen en medarbejder på en anden restaurant, som stod og skar kød af en kegle til servering.

Problemet var, at der var tale om en halvstegt og daggammel kebabkegle. Medarbejderen blev venligt vejledt om tilberedning af kebabkød.

Det er ikke en fejl, som er helt ukendt for Fødevarestyrelsen eller kebabstederne for den sags skyld.

Sådan klarede Nørrebro sig På Nørrebro har B.T. undersøgt 123 kontrolrapporter fordelt på 45 restauranter på og omkring Nørrebrogade. Næsten fire ud af ti besøg endte i en kritik mod stedet for dårlig fødevarehygiejne. I perioden 1. Januar 2019 til 10. Februar 2020 har Fødevarestyrelsen givet ni sure smileys og 40 indskærpelser. De resterende 74 besøg gav en glad smiley. King Of Kebab Pizza & Grill: 1 anmærkning og 3 glade smileys

Blågårdskebab: 1 glad smiley

Torvets Kebab: 2 glade smiles

Beyti: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Fælledvej Pizzaria: 2 glade smileys

Dido Durum House: 1 sur smiley, 1 anmærkning og 1 glad smiley

Take & Eat: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Gaza Grill: 4 glade smileys

Falafel Factory: 2 glade smileys

Sultan Shawarma: 2 anmærkning og 1 glad smiley

Durum King: 2 anmærkning og 2 glade smileys

Sheik Shawarma Halal: 2 sure smileys og 4 anmærkning

Konya Kebab: 2 sure smileys, 1 anmærkning og 3 glade smileys

Runddelens Kebab: 1 glad smiley

Döneristan Kebab: 2 glade smileys

Fuldkorn Kebab & Pizza: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Kebabistan: 2 sure smileys, 4 anmærkning og 2 glade smileys

Durum Bar (Döner Kebab): 1 glad smiley

Kösem: 3 anmærkning og 2 glade smileys

Grill House: Elite

Flamingo Kebab og Pizzaria: Elite

Afandi Kebab: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Elvan Shawarma & Grill: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Divan: Elite

Fresh Kebab: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Öz Konya Kebab: 2 glade smileys

Zam Zam: 2 glade smileys

Kosk Kebab: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Newroz Kabab: 2 sure smileys og 1 anmærkning

Qandil: Ingen rapporter i perioden

Jonas Pizza Burger & Kebabhouse: Elite

Limar libanesisk falafel: Ingen rapporter i perioden

Safir Kebab: Elite

Zeit & Zaatar: 1 glad smiley og elite

Five Star: 4 anmærkninger og 3 glade smileys

Dürüm Symfoni: 1 anmærkning og 3 glade smileys

Manakish Alwadi: 2 glade smileys - elite

Beirut palace: Elite

Boys shawarma & is bar: 3 anmærkninger og 2 glade smileys

Falafelkælderen: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Alanya Kebab: 3 glade smileys

Istanbul Kebab: 4 anmærkninger og 3 glade smileys

Abu Samra: 4 glade smileys

Adria Pizza: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Express Pizza Nørrebro: 3 glade smileys

I løbet af foråret i 2019 havde en tredje restaurant – denne gang på Istedgade – også genopvarmet to kebabspyd fra dagen før, men de blev med det samme smidt ud, fordi kontrollanten vurderede, at de udgjorde en sundhedsfare.

Selvom Fødevarestyrelsen holder de steder, som gentagende gange bryder fødevarelovgivningen, i kort snor, så fortsætter strømmen af dårlige smileys ufortrødent.

»Der er jo en indsats fra myndighederne, som ikke er lykkedes her. Man skal måske sætte nogle flere penge af til det her,« lyder det fra Michael René.

Hos Fødevarestyrelsen er man opmærksom på, at det er en type restauranter, hvor der i hovedstaden er 'større udfordringer' med fødevaresikkerheden.

Det er derfor også steder, hvor man har et øget fokus med kontrollen, fortæller Jakob Munkhøj Nielsen, der er fødevarechef i København.

Han tilføjer, at Nørrebro, Vesterbro og Indre By ikke er særtilfælde. Flere detailvirksomheder i for eksempel Valby og Brønshøj er også slemme til at samle på dårlige smileys.

»Vi holder ekstra øje med de virksomheder, der har fået tre sanktioner på de seneste fire besøg. De vil være på en liste, som vi følger tæt,« siger han.

Som noget nyt har Fødevarestyrelsen fra politisk hold også fået nye værktøjer til helt generelt at komme problemer med fødevarelovgivningen til livs.

Sådan klarede Vesterbro sig På Vesterbro har B.T. undersøgt 22 kebab-restauranter på og omkring Istedgade og Vesterbrogade. I perioden 1. Januar til 10. Februar foretog Fødevarestyrelsen 41 kontrolbesøg, hvor 11 udløste en kritik af stedet. Ved 30 besøg var det en glad smiley. Det svarer til, at hver fjerde kontrol var negativ. 1001 Nat Pizza: 1 glad smiley

Ankara Durum House: 1 glad smiley

Ata Pizza & Kebabhouse: 1 glad smiley - elite

Bereket Pizzeria: 2 glade smileys

Boy's Shawarma & Kylling: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Byens Bedste Shawarma: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Byens Shawarma: 1 anmærkning og 1 glad smiley

City Shawarma & Delikatesser / Ankara Dürüm House: 1 glad smiley

Dünyam Shawarma House: 1 glad smiley

Isted Grill: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Kababji Gril: 1 anmærkning og tre glade smileys

Kebabish: 3 glade smileys

Kebabistan: 2 anmærkning og 1 glad smiley

Konya Kebab: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Lajpal Pizza: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Mujaffas Shawarma: 2 glade smileys

Oriental Steakhouse: Elite

Pasha Kebab: 2 glade smielys - elite

Pizza Central: 1 glad smiley

Spar 2 Pizza og Grillbar: 1 glad smiley - elite

Star Midnight Kebab-Grill: 2 anmærkning og 1 glad smiley

Uludag Kebab: 1 glad smiley - elite

De kan nu lukke en virksomhed i flere måneder, hvis der har været gentagende problemer over en længere periode.

Det skete for første gang, da man i denne uge lukkede Ølby Bazar i Køge i tre måneder. Og det bliver ikke sidste gang, at Fødevarestyrelsen tager de hårde midler i brug.

»Det er ikke noget, vi nu gør hver gang, men jeg tror, at vi kommer til at bruge det mere de steder, hvor der er problemer,« siger fødevarechefen i København.

Selvom mange kebabsteder har store udfordringer med fødevarehygiejne, så er det ikke dem alle.

Godt hver fjerde af de restauranter, som B.T. har kigget i sømmene, har i skrivende stund en elite-smiley, som er den bedst mulige.