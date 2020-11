Hvorfor fa'en er mine indefrosne feriepenge ikke blevet udbetalt endnu?

32-årige Rasmus Jørgensen, it-chef fra Nyborg, kunne ikke forstå, hvor hans tre ugers indefrosne feriepenge blev af.

Som hundredtusindvis af andre borgere ansøgte Rasmus Jørgensen om at få sine feriepenge udbetalt allerede 29. september i år, hvor der blev åbnet for feriepenge-sluserne på Borger.dk.

Op til 10 hverdage kunne der gå, før pengene ville tikke ind på kontoen, lød automatsvaret. Men intet skete.

Rasmus Jørgensen, 32 år og fra Nyborg.

»Jeg regnede jo med at få mine penge inden for de 10 dage. Det gjorde jeg så ikke,« konstaterer Rasmus Jørgensen tørt.

I den politiske aftale fra juni i år om at udbetale tre ugers feriepenge fremgår det ellers, at 'feriemidlerne vil kunne udbetales senest oktober 2020'.

Og finansminister Nicolai Wammen understregede i forbindelse med præsentationen af aftalen, at danskerne trygt kunne bruge løs af feriepengene på forskud i sommermåneder, fordi de senest vil tikke ind på kontoen i oktober.

Men sådan er det ikke gået for den 32-årige fynbo og tusindvis af andre danskere.

Finansminister Nicolai Wammen (S) taler med pressen søndag 14. juni 2020. Kort efter faldt aftalen om sommerpakken og udbetalingen af de tre ugers indefrosne feriepenge på plads. Foto: Niels Christian Vilmann

Else Nyvang, kundedirektør i LD Fonde, der har ansvaret for Lønmodtagernes Feriefond, bekræfter nemlig over for B.T., at der ligger flere tusinde sager 'og venter lidt'.

De ramte borgere fordeler sig i to sagsbunker.

I den første bunke ligger borgere, der som Rasmus Jørgensen har været ansat i en konkursramt virksomhed. Her trækker udbetalingen af feriepengene ud, fordi sagerne skal forbi Lønmodtagernes Garantifond, før pengene kan udbetales.

Og ja, det er en lidt bøvlet sagsgang, når det handler om lønmodtagere fra konkursramte virksomheder, forklarer Else Nyvang:

»I første omgang lander ansøgningen hos Lønmodtagernes Feriemidler, og kundeservice for dem ligger hos ATP. ATP skal så have fat i Lønmodtagernes Garantifond, som skal behandle sagen, før vi i Lønmodtagernes Feriemidler kan svare ansøgeren tilbage og udbetale pengene.«

Samtidig har der ganske enkelt ikke været hænder nok til at løfte den opgave. Eller som Else Nyvang udtrykker det:

»Det er typisk sager, hvor der skal manuel sagsbehandling på, og der har det været svært at allokere nok ressourcer til at klare de mange forskellige typer af sager.«

I den anden sagsbunke ligger borgere, hvor der skal tages højde for 'andre skattetekniske' forhold, forklarer Else Nyvang. Og her forlænges sagsbehandlingstiden, fordi Lønmodtagernes Feriemidler har skullet indhente svar fra skattemyndighederne.

Alt sammen fine forklaringer, mener Rasmus Jørgensen. Det er bare ikke de svar, han har fået, når han har rykket for sine penge, siger han.

»Jeg har savnet noget ærlighed om, hvorfor min sag er trukket ud. Og jeg mener, at de her instanser burde kunne tale bedre sammen og samtidig have kommunikeret meget klarere ud til borgerne, hvorfor udbetalingerne trækker ud,« siger han.

Lønmodtagernes Feriemidler administreres af LD Fonde med teknisk og administrativ bistand fra ATP.

I ATP forklarer underdirektør Jesper Juel-Helwig, at cirka 28.000 sager er blevet behandlet manuelt, og at omkring 5.500 borgere stadig er i venteposition.

De manuelt behandlede sager har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på cirka fire uger – nogle kortere, andre længere – og ATP forventer at være igennem hele bunken i løbet af december, medmindre ATP får behov for at indhente yderligere oplysninger fra de berørte borgere.

»Vi afgør sagerne så hurtigt, som vi kan. Naturligvis fortsætter sagsbehandlingen også efter ansøgningsfristen 1. december,« siger Jesper Juel-Helwig.

Rasmus Jørgensen fik for et par dage siden langt om længe sine penge efter knap to måneders rykken.

For ham har det ikke handlet så meget om at få pengene i hånden, men mere om at kunne få klare svar på sine spørgsmål, siger han:

»Jeg har ikke haft et akut behov for pengene, men der er givetvis mange andre, der står og mangler dem.«

(ARKIV) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og kulturministeren afholder pressemøde om økonomien omkring de skærpede corona-restriktioner i Finansministeriet i København 24. oktober 2020. For at undgå flere fyringsrunder under coronakrisen blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at oprette jobdelingsordning. Nu er den forlænget et år. Det skriver Ritzau 27. november 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) bekræftede fredag over for B.T., at regeringen ligesom de blå partier nu er parat til at udbetale de resterende to ugers indefrosne feriepenge.

Af tekniske årsager kan udbetalingen dog tidligst ske 1. marts.

Peter Hummelgaard lægger op til, at pengene måske først kommer til udbetaling i april eller maj, hvor pengene ifølge beskæftigelsesministeren vil have den største postive effekt på samfundsøkonomien.