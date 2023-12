Hvis du køber julegaverne på nettet, skal du til at handle færdig.

I hvert fald hvis de skal nå frem inden jul.

Det skriver TV 2.

For store webshops som Boozt. com., Power og Matas gælder, at ordren skal være bestilt senest den 20. december, hvis den skal være fremme til jul.

I Salling Group, der blandt andet har Bilka og BR, er datoen den 18. december.

Vil man ikke gå rundt og vente ængsteligt på besked fra pakketjeneste eller postvæsen, er der også en anden mulighed, som rigtigt mange benytter sig af.

Flere webshops, der også har fysiske butikker tilbyder nemlig klik-og-hent-løsninger.

Peter D. Therkeldsen er administrerende direktør i Kop & Kande.

»50 procent af vores onlinekunder benytter sig af at kunne hente varen nede i butikken,« siger han til TV 2.

Hvis man benytter sig af den ordning, kan man flere steder hente pakken helt frem til den 23. december.

Hos PostNord skal pakker afsendes senest den 20. december. Du skal være opmærksom på, at posten ofte afsendes fra posthuset ved 17-tiden, selvom butikken, hvori posthuset ligger, har længere åbent.