Sol, strand og iskolde drinks ved poolkanten.

Selvom mange danskeres indkomst og forbrugsmuligheder lige nu udhules af de største prisstigninger siden 1984, sidder pengene løst, når det handler om at forsøde tilværelsen med en ferie sydpå.

Sidste år på samme tid var det meste af verden lukket ned på grund af corona, så i år giver danskerne den fuld gas på ferien, lyder meldingen fra flere rejseselskaber og Danske Bank, der følger danskernes forbrugsmønstre tæt.

Rejsende med Spies bruger omkring 600 kroner mere i år på ferien pr. person end i 2019, oplyser Sofie Folden Lund, kommunikations- og pressechef i Spies.

»Vi oplever, at folk bare gerne vil sikre sig, at ferien bliver, som man vil have den. Folk spørger ikke så meget til prisen,« siger hun og tilføjer:

»Vores kunder køber de gode værelser først, gerne med havudsigt. De vil have hoteller med gode strande, og bookinger af vores swim out-pools (pooler, der ligger i direkte tilknytning til hotelværelset, red.) bliver revet væk.«

Coronaen og frygten for pludselige nedlukninger sidder stadig i baghovedet på en del kunder, og det har formentlig været med til at give den klassiske pakkerejse en genopblomstring, vurderer Sofie Folden Lund.

»Det er nemt og trygt, der er transfer fra lufthavnen, og det giver den komfort, folk gerne vil have.«

Mallorca er stadig blandt danskernes feriefavoritter. Foto: Enrique Calvo Vis mere Mallorca er stadig blandt danskernes feriefavoritter. Foto: Enrique Calvo

»Og jeg tror stadig, der er noget usikkerhed i kølvandet på corona, der gør, at folk vil sikre sig, at hotellet skal være ekstra godt, hvis nu hele ferien skal bruges der,« siger hun.

Danskernes hang til at opgradere ferien i år, bekræftes af Mikkel Hansen, kommunikationschef hos rejseselskabet TUI. Ifølge TUI bruger deres kunder mellem 15 og 20 procent mere på deres ferier i år end i 2019.

»Det er de bedste hoteller, der bliver booket først,« siger han.

Kunderne køber direkte adgang til pool, flokkes om de bedste værelser med den bedste udsigt og efterspørger endda privat transport fra lufthavn til hotel.

Salget af rejser går simpelthen strygende, viser tal fra Danske Bank.

Danskerne brugte i april i år 12 procent mere på at købe pakkerejser og flybilletter end i april 2019, før coronaen lukkede rejsebranchen ned. Renset for inflation lyder tallet på 7,5 procent mere.

Det betyder i runde tal, at en familie med to børn, der i 2019 brugte 25.000 kroner på en uges charterferie, i år bruger 28.000 kroner på en pakkerejse sydpå.

Til den pris kan familien eksempelvis rejse med TUI og indlogere sig på et firestjernet lejlighedshotel i strandkanten på Kreta med pool og børnepool.

Flere danskere efterspørger pooler, der ligger med direkte adgang fra hotelværelset. Foto: Vibeke Toft Vis mere Flere danskere efterspørger pooler, der ligger med direkte adgang fra hotelværelset. Foto: Vibeke Toft

Selvom danskernes realløn udhules kraftigt i disse måneder, har mange overskud på kontoen til at fyre godt op under sommerferien, lyder det fra chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

»En del danskere har en stor opsparing, blandt andet fordi de ikke har brugt alle de feriepenge, de fik udbetalt. Og så er der mange, der gennem længere tid har brugt mindre, end de har tjent, blandt andet fordi de ikke har kunnet bruge penge på netop rejser under coronaen,« siger hun og tilføjer:

»De, der har råd, vil være formentlig mere tilbøjelige til at give den gas på sommerferien i år efter et par år, hvor de måske ikke har været ude at rejse.«

Samtidig står sommerferien meget højt på prioriteringslisten, når danske familier samles om køkkenbordet og kigger husholdningsbudgettet igennem. Mange vil hellere skære luksusting som nye møbler og ny mobiltelefon fra, så de kan komme ud at rejse, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Danskernes store efterspørgsel på rejser understøttes også af den stigende beskæftigelse.

Alene det seneste år er omkring 150.000 flere kommet i job, og det øger selvsagt muligheden for at købe luksusgoder som rejser, når man veksler en overførselsindkomst til en lønseddel.

»Desuden er der en del danskere, der udnytter det brandvarme arbejdsmarked til at skifte job og få en bedre løn,« påpeger Louise Aggerstrøm Hansen.

Den tendens nikker Mikkel Hansen fra TUI genkendende til.

»Vi fornemmer, at der er lidt mere råderum på feriekontoen. Det skal være nemt, og det skal bare fungere.«