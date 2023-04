Lyt til artiklen

For tredje år i træk har Sikkerhedsstyrelsen kontrolleret dokumentationen for stikkontakter til brug i Danmark.

I år viste kontrollen, at forhandlere eller importøre ikke kunne skaffe dokumentation for, at deres stikkontakter var konstrueret i overensstemmelse med den danske standard for stikkontakter i 14 ud af 45 tilfælde.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Når der ikke er dokumentation for, hvordan en stikkontakt er konstrueret, ved man ikke, om sikkerheden er i orden. Og så udsætter man både sig selv og andre for en unødvendig risiko ved at anvende kontakten i en elinstallation,« siger produktchef Lone Brose fra Sikkerhedsstyrelsen.

De 14 stikkontakter, der ikke var dokumentation for ved kontrollen, har importørerne alle valgt at stoppe salget af.

FAKTA Stikkontakter, der anvendes i Danmark, skal være konstrueret ud fra standarden DS 60884-2-D1:2017.

Det er en national dansk standard. Da der ikke findes en fælles europæisk standard for stikkontakter, har Danmark som alle andre europæiske lande en national standard for stikkontakter.

Den danske standard er tilpasset dansk installationspraksis og sikkerhedsniveau, bl.a. med krav om børnesikring i alle stikkontakter til brug i boliger.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Resultatet af Sikkerhedsstyrelsens seneste kontrol er dog en væsentlig forbedring end de to forudgående år.

Her var det var omkring 60 procent af stikkontakterne, der ikke kunne skaffes dokumentation på.

»Vi er glade for at kunne se en tydelig effekt af vores tidligere indsatser, men forhandlere og importører bør være mere opmærksomme på, om fabrikanten kan dokumentere, at stikkontakterne overholder den danske standard for stikkontakter.«

»Derfor vil vi fortsat kontrollere, at de stikkontakter, der kommer i handlen i Danmark, lever op til de danske regler,« siger Lone Brose.