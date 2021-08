Kolde øl, saftige burgere, overdådige smørrebrød – eller en blød seng at sove i.

Uanset om man er på jagt efter et spise- eller et overnatningssted, er der mange steder at vælge imellem i Danmark.

Men det kan snart ændre sig

Årsagen er en stor coronagæld til staten, og de gældsramte virksomheder har nu fået nedslående nyt, skriver Fødevarewatch.

Flere organisationer havde stillet et forslag til skatteminister Morten Bødskov om, at tusindvis af virksomheder, som samlet har en coronagæld til staten på godt 32 milliarder kroner, kunne få seks år i stedet for to år til at betale gælden tilbage.

Men det har ministeren afvist, og det har fået flere erhvervsorganisationer til at true med en konkursbølge.

Horesta – som er en dansk brancheorganisation for hotel-, restaurant og turisterhvervet – har lavet en undersøgelse blandt deres medlemmer.

Den viser, at 75 % har udnyttet muligheden for at udskyde betalingen af moms og A-skat, og det har efterladt dem med en stor gæld til det offentlige.

Reglerne er, at virksomheder den 1. november skal betale 7.4 milliarder kroner af coronagælden. Derefter skal yderligere 13.4 milliarder kroner tilbagebetales 1. februar næste år, og i maj 2023 skal gælden være endelig tilbagebetalt.

I undersøgelsen fra Horesta svarer 34 procent af medlemsvirksomhederne, der har benyttet sig af muligheden for moms- og A-skattelån, at de her og nu vil have svært eller meget svært ved at betale pengene tilbage. 22 procent svarer, at de kan betale pengene tilbage.

Det er især spisesteder, der svarer, at de vil få svært ved at tilbagebetale gælden i det tempo, de nuværende regler foreskriver.

For Pia E. Voss, konstitueret administrerende direktør i Horesta, viser tallene klart, at skatteministerens nej til en længere afvikling af coronagælden kan få store konsekvenser for både samfundet og virksomhederne.

»Man har lovet at holde hånden under de hårdest ramte, men i stedet opkræver man penge fra dem, der har ophobet gæld i 1,5 år. Og samtidig fjerner man kompensationsordningerne fra udgangen af næste måned. Det er under al kritik, og det tegner bestemt ikke et billede af, at man vil gøre alt i sin magt for at få erhvervslivet med ud af krisen,« siger Pia E. Voss.