For Søren Dietz var det konflikten mellem YouSee og Discovery Networks, der fik ham til at vågne op. Han havde haft tv-pakke hos YouSee i mange år. Han var tilfreds og undersøgte derfor ikke sine muligheder.

Men da han så endelig gjorde det i oktober 2019, fordi han gerne ville beholde Discoverys kanaler, fik han et chok – og en positiv overraskelse økomonisk.

Et chok, som et utroligt stort antal danskere også vil få, hvis de gør som Søren. For de vil opdage, at de betaler for et teleabonnement eller en tv-pakke, som er dybt forældet.

For Søren viste det sig eksempelvis, at han havde gået og betalt for et forældet produkt hos YouSee. Her betalte han 956 kroner om måneden for en række tv-produkter.

I forbindelse med gennemgangen gik det op for ham, at han kunne få opfyldt samme behov for 402 kroner om måneden hos Skagen Antennelaug.

Altså: En besparelse på 6.648 kroner om året.

»Vi havde egentlig snakket om, at det var dyrt, men det var det nemme valg at holde fast i det. Det viste sig så, at vi havde et meget gammelt og dyrt abonnement,« fortæller 43-årige Søren Dietz fra Skagen:

»Siden har vi snakket om, at det er helt tåbeligt og åndssvagt, at vi har betalt så meget. Men det fungerede, så vi sagde jo ikke noget til YouSee, og jeg tror, at mange gør det samme.«

Og Søren har ret. Rigtig mange danskere tænker ikke over, om de betaler overpris for deres tele- eller tv-produkter.

For hver fjerde dansker er det mere end tre år siden, de har undersøgt, om de kan få deres tv-pakke billigere.

For knap hver tredje dansker er det mere end tre år siden, at de har undersøgt, om de kan få deres teleabonnement billigere.

Det viser en rundspørge, YouGov har foretaget for B.T.

»Har du ikke tjekket dit teleabonnement i tre år, så vil jeg æde min gamle hat på, at du kan halvere din telefonregning,« siger Nicolas Fredriksen, teleanalytiker hos Mobilselskabet.dk, og uddyber:

»Hvis du har et produkt, som er tre eller fem år gammelt, så er det ret sikkert, at der er tale om et forældet og unødvendig dyrt produkt. De produkter, der er på markedet i dag, er generelt billigere, end det var for tre eller fem år siden.«

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ved Nordea, mener ligefrem, at danskerne skal til at hanke op i sig selv – og at denne periode, hvor alle sidder hjemme på grund af corona-krisen, er en god mulighed for at spare penge.

»Kan folk så se at komme i gang,« siger Ann Lehmann Erichsen, da B.T. præsenterer undersøgelsen for hende:

»Abonnementer udvikler sig hele tiden, intet står stille i de her brancher, så det er da dumt at sidde fast i et gammelt abonnement, som ikke er up to date. Det er da bare med at udnytte tiden og se, om ikke man kan spare penge.«

Hun er dog ikke overrasket over, at så mange danskere sidder fast i gamle abonnementer.

»Mange føler, det er et stort arbejde at skifte selskab, så når vi gør det, kaster vi os ned på sofaen bagefter og bliver liggende mentalt i flere år,« forklarer Ann Lehamann Erichsen:

FAKTA: Så ofte går vi vores abonnementer igennem Følgende er de YouGov-spørgsmål, der refereres til i artiklen. Hvornår har du senest gennemgået abonnementet til din mobiltelefon og undersøgt, om du kan få noget bedre/billigere hos din egen udbyder eller hos en anden udbyder? Inden for de seneste tre måneder: 31 % Inden for de seneste seks måneder: 15 % Inden for det seneste år: 22 % Det er tre år eller længere siden: 21 % Det er fem år eller længere siden: 10 % Kilde: YouGov for B.T. blandt 996 repræsentativt udvalgte danskere. Hvornår har du senest gennemgået abonnementet til din tv-pakke og undersøgt, om du kan få noget bedre/billigere hos din egen udbyder eller hos en anden udbyder? Inden for de seneste tre måneder: 41 % Inden for de seneste seks måneder: 12 % Inden for det seneste år: 20 % Det er tre år eller længere siden: 16 % Det er fem år eller længere siden: 11 % Kilde: YouGov for B.T. blandt 806 repræsentativt udvalgte danskere.

»Man orker ikke at rejse sig fra sofaen og tage den igen. Men man skal tage skridtet. Ens behov ændrer sig, og der er mulighed for at spare penge.«

Hjemme hos Søren Dietz i Skagen har familien i hvert fald lært lektien.

»Lige efter vi opdagede det med YouSee, tjekkede vi vores forsikringer også. Vi indhentede tilbud fra et konkurrerende selskab, som kunne gøre det 100 kroner billigere. Det tilbud viste jeg så vores eget selskab, som gik yderligere ned i pris, og så endte vi altså med at spare 2.800 kroner om året der også,« siger Søren Dietz:

»Nu har vi aftalt, at vi tjekker vores abonnementer igennem hvert halve år.«