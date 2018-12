Julen er ikke blot hjerternes, men også indbrudstyvenes fest.

Gemmer man julegaverne et usikkert sted, risikerer man, at tyven kommer julemanden i forkøbet, advarer forsikringsselskabet If.

Selskabet har gennemført en undersøgelse hos YouGov, der viser, at hver ottende dansker gemmer julegaverne i bilen, kælderen eller i loftsrummet. Det kan ende galt, da forsikringen ikke altid dækker i tilfælde af indbrud de steder.

»Generelt er man godt sikret, hvis man har en indboforsikring næsten uanset hvor, man gemmer julegaverne. Man skal dog være opmærksom på, hvad der ellers er af værdi, der hvor gemmer gaverne, for erstatningssummen er lavere uden for boligen,« fortæller informationschef Birgitte Ringbæk fra If Skadeforsikring.

Det er derfor en bedre idé, hvis man gemmer gaverne i klædeskabet. Det gør omkirng halvdelen af befolkninger, viser Ifs undersøgelse.

Tyr man alligevel til bilen, loftet eller kælderen, er det afgørende, at man er opmærksom på låsene. Ved indbrud nedsættes erstatningssummen, hvis der er tale om ’simpelt tyveri’. Det gælder eksempelvis, når genstandene opbevares uden for en bygning eller i en ikke forsvarligt aflåst bygning eller rum.

»Ikke alle tænker over at holde deres skur låst. Heller ikke selv om værktøj, havemaskiner og andet udstyr faktisk udgør en stor værdi. Hvis julegaver forsvinder sammen med det, så når man hurtigt den begrænsede erstatningssum, der gælder for simpelt tyveri,« siger Birgitte Ringbæk.

Stjæles gaverne fra bilen, skelnes der mellem om bilen har tegn på opbrud eller ej. Uden tegn på opbrud, er erstatningssummen kun på 5.000 kroner.