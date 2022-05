Prisen på hvede fortsætter sin himmelflugt.

Mandag har den nået et nyt rekordniveau, efter at det europæiske marked har åbnet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Her hoppede prisen op på 435 euro pr. ton – svarende til lige over 3.200 kroner. Det er en stigning på lige omkring fem procent – altså det højeste nogensinde.

En hvedebonde i Indien. Foto: NARINDER NANU

Det er den russiske invasion af Ukraine, der tidligere har stået for 12 procent af den globale hvedeeksport, der har fået prisen til at eskalere i de seneste måneder.

Samtidig har en af de mindre hvedeeksportører meldt ud, at man har sat en øjeblikkelig stopper for sin eksport, fordi ekstrem varme og mangel på gødning har påvirket høsten. Og for at holde priserne i bero.

Indien, der er verdens næststørste hvedeproducent – men hovedsageligt til eget marked – har tidligere meldt ud, at man gerne ville forsøge at lukke hullerne i de forsyningskæder, som krigen i Ukraine har udløst.

Ifølge Finans.dk er det også en rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, der mandag har fået hvedepriserne til at ramme det højeste niveau nogensinde. Her fremgår det, at produktionen af korn vil falde med 28 millioner ton i år.