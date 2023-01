Lyt til artiklen

Efter rekordhøje prisstigninger på huse og lejligheder under coronaen, vendte boligmarkedet 180 grader i det forgangne år, og nedturen vil fortsætte i 2023.

Det er bankernes boligeksperter enige om, skriver Børsen.

Spørgsmålet er, hvor lang og dyb nedturen bliver?

Spørger man Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, som er ejet af Danske Bank-koncernen, lyder vurderingen, at stigende renter og stigende arbejdsløshed vil tvinge boligpriserne yderligere ned i år. Siden begyndelsen af 2021 er den faste 30-årige boligrente tidoblet fra 0,5 procent til nu 5,0 procent.

I sin seneste prognose vurderer Danske Bank, at huspriserne vil falde med 6,2 procent i år. Men selv det er for optimistisk, lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig. Her i januar vil Danske Bank opdatere sin prognose, og det bliver grum læsning, hvis man er boligejer.

»Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at justere ned og spå om større prisfald,« siger han til Børsen.

Samme dystre toner lyder fra boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen og boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Nordea spår i sin seneste prognose, at huspriserne vil falde med 5,3 procent i år, mens priserne på lejligheder ifølge Nordea vil falde med 6,7 procent i år.

Få overblikket her Her er forventninger til boligmarkedet i 2023 Finansministeriet: Huspriser: – 4,8 procent

Nationalbanken: Huspriser: – 5,6 procent.

Danske Bank/Realkredit Danmark: Huspriser: – 6,2 procent (kommende prognose ventes at spå om endnu større prisfald i år).

Nordea: Huspriser: – 5,3 procent. Lejlighedspriser: – 6,7 procent (kommende prognose ventes at spå om endnu større prisfald i år).

Nykredit: Huspriser: – 5,6 procent. Lejlighedspriser: – 5,1 procent (kommende prognose ventes at spå om endnu større prisfald i år).

Men ligesom Christian Hilligsøe Heinig forventer Lise Nytoft Bergmann, at Nordea kommer til at sende boligpriserne endnu længere ned, når banken er klar med en ny prognoser her i det nye år.

Nationalbanken forventer i sin seneste prognose fra september 2022, at huspriserne vil falde med 5,6 procent i år og med yderligere 1,8 procent i 2024.

Finansministeriet er den mest optimistiske blandt de økonomiske spåkoner.

Ministeriet vurderer i sin seneste prognose fra 31. august 2022, at huspriserne vil falde med 4,8 procent i år.