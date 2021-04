Som B.T. har beskrevet, er flere og flere danskere i færd med at bestille sommerferien sydpå. Men på grund af corona er ferieplanlægningen en anden, hvorfor danskerne forsikringsmæssigt skal være årvågne.

Det mener forsikringsselskabet Alm. Brand.

Ifølge Alm. Brand er der nemlig god grund til at tænke sig om – vel at mærke inden du bestiller din sommerferie, men også undervejs, fortæller Brian Wahl Olsen, skadedirektør i Alm. Brand.

Og helt generelt fortæller han, at corona i forbindelse med rejser optager danskerne som aldrig før:

»Vi starter normalt med at sige til kunderne, hvordan man er dækket ved sygdom og dens slags ved rejser. Det er kunderne slet ikke interesserede i. De vil vide, hvad der sker, hvis ferien bliver aflyst, eller et land går i rødt. Afbestilling er det, som folk spørger ind til,« siger han.

Når man bestiller en rejse, er der flere veje, man kan gå. Særligt pakkerejser og gør det selv-rejser er populære blandt danskerne. Og her er der stor forskel i forhold til erstatning, hvis rejsen bliver aflyst:

»Hvis du har købt en pakkerejse, hvor alt er arrangeret, så er du faktisk dækket uanset hvad hos rejsebureauet. Du kan også finde en anden rejsedestination, men du er i hvert fald dækket,« siger Brian Wahl Olsen.

»Der, hvor det bliver kritisk, er i selvarrangerede rejser.«

Og der er to ting, man skal være opmærksom på ifølge Brian Wahl Olsen.

For det første: Hvis du bestiller en rejse i dag, hvor et land er rødt eller orange, og det viser sig, du ikke kan komme afsted, så er der ingen dækning.

For det andet: Hvis du derimod bestiller ferie, mens et land er grønt eller gult, og det så senere viser sig, at et land går i rødt eller orange, så har du dækning, siger Brian Wahl Olsen om de selvarrangerede rejser. Såfremt du har en forsikring.

Danskere booker sommerferie, efter myndighederne har åbnet for rejser til sommer. Foto: Henning Bagger

Hos Udenrigsministeriet inddeler man rejsevejledningerne i fire farver: grøn, gul, orange og rød.

Ved orange og rød frarådes henholdsvis ikkenødvendige samt alle rejser. Ved grøn og gul er rejser tilladt – men man skal være opmærksom. Derfor er budskabet klart, hvis man bestiller ferie, men er i tvivl om farverne i forhold til dækning, siger Brian Wahl Olsen:

»Lad være med at arrangere det selv. Køb en pakkerejse, så er du uanset hvad dækket.«

»Det gode råd er lige at tage en snak med bureauet. Vi så sidste år, at nogle bestiller via udenlandske rejseudbydere i Sverige eller Tyskland, og de er ikke dækket af de samme regler. Så tag fat i et dansk.«

Jeg tror ikke, vi får samme situation som sidste år, hvor vi hev samtlige danskere hjem fra verdensdele Brian Wahl Olsen

Brian Wahl Olsen bakkes op af Forbrugerrådet Tænk, der dog også melder, at der er en risiko ved at bestille ferie, som coronasituationen er nu. Også når det gælder booking af flybilletter.

»Der er en risiko for, at du kan hænge på flybilletten. Der er ikke nogen fortrydelsesret, og der kan opstå en situation, hvor flyet ikke er aflyst, men du har ikke lyst til at komme afsted. Hvis flyet letter, og du ikke er ombord, så kan det blive en dyr fornøjelse,« siger Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk.

Hun tilføjer:

»Du kan også overveje en kør selv-ferie, hvor du ikke hæfter for en flybillet og kan afbestille boligen.«

Aftalen om rejserestriktionerne i fire faser I aftalen lægges der op til at hæve rejserestriktionerne i fire faser fra 21. april. Fra 21. april indføres der:

Mere lempelige regler for danskere, der rejser til egen ødegård i Norden, så man ikke skal gå i isolation efter rejsen.

Listen over anerkendelsesværdige formål udvides, så blandt andet højskoleelever og udvekslingsstuderende igen kan rejse ind i Danmark. Fra 1. maj vil:

Færdigvaccinerede danskere og udlændinge fra gule og orange EU- og Schengenlande kunne rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Fra 14. maj, når alle borgere over 50 år, der ønsker det, har fået første stik af vaccinen, vil kravet om anerkendelsesværdige formål blive afskaffet for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande. Fra 26. juni kan vi – måske – rejse på sommerferie igen

Fjerde og sidste fase forventes at starte, når et EU-coronapas er taget i brug – i aftalen forventes det at være omkring 26. juni – og i den vil danskerne kunne rejse ud i Europa og holde sommerferie igen.

Hvis Udenrigsministeriet skulle ændre et land til rød eller orange under ferien, råder Brian Wahl Olsen til at tage højde for forholdsreglerne.

»Hvis landet går i rødt, må man tage de forholdsregler, der er. Og så kan det godt være, vi i Danmark beslutter, at man skal i isolation, når man kommer hjem. Men jeg tror ikke, vi får samme situation som sidste år, hvor vi hev samtlige danskere hjem fra alle verdensdele. Man må følge forholdsreglerne i landet,« siger Brian Wahl Olsen.

Er jeg så dækket ind, hvis jeg nu får spoleret ti dage af min ferie?

Sommer i udlandet bliver efter alt at dømme en realitet. Foto: Henning Bagger

»Nogle selskaber har forskellige erstatninger, så der skal man lige ind og kigge på sine bestillinger. I forhold til rejseforsikring har vi haft en del, der har valgt den fra. Vi har ikke haft mange, men en del. Så er der nogen, som lige skal ind og tjekke deres rejseforsikring. Ellers har man ingenting.«

Og hvad kan det betyde?

»På pakkerejser er du dækket, hvis den bliver aflyst. Men uden rejseforsikring bliver du ikke dækket, hvis du bliver syg. Hvis du tager til USA og bliver syg dér, koster det virkelig, virkelig mange penge. 100.000 er brugt rimelig hurtigt, og det, tænker jeg, ødelægger manges budget.«

Rejselysten er stor hos danskerne, beretter både Spies og Bravo Tours efter myndighedernes udmelding om rejser til sommer.

