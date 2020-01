Har du nogensinde taget turen op ad Strandvejen nord for København og forestillet dig, at det var dig, der boede i et af husene lige ned til vandet?

Det er villaer, der gerne handles til kæmpe ottecifrede millionbeløb og nogle af landets absolut dyreste salgpriser - men det kan faktisk lade sig gøre at blive indehaver af et hjem ved havet for langt mindre beløb.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lige nu er der flere huse til salg, hvor en placering i første række til vandet skal koste dig under to millioner - og faktisk endda helt ned til bare 500.000 kroner.

Det er beløb, der ikke rækker langt på boligmarkedet i det mondæne Nordsjælland - og i hvert fald slet ikke til vandkantsplacering.

Se de billigste huse i første række til havet, der er til salg lige nu

Sundbrovej, Tåsinge

På øen Tåsinge udenfor Svendborg er der en vandkantsvilla til salg for 595.00 kroner. Selve huset er på 112 kvadratmeter og trænger ifølge salgsopstillingen “til en kærlig hånd”.

Grunden ligger med uhindret udsigt over Det Sydfynske Øhav, og her skal du betale lige over 5.300 pr. kvadratmeter. Det er langt under kvadratmeterprisen på 13.558 kroner, som er det villaerne i Svendborg Kommune i snit blev handlet til i 2019.



Flensborgvej, Aabenraa

I udkanten af Aabenraa ligger der et 144 kvadratmeter stort bondehus fra 1840 i første række til fjorden. Det er udbudt til 535.000 kroner og beskrives også som et "håndværkertilbud" i salgsopstillingen.

Hvis det skal være dit næste hjem, skal du ifølge Boliga.dk smide lidt over 3.700 kroner pr. kvadratmeter - et godt stykke under den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte huse i Aabenraa Kommune, der i 2019 lå på 7.767 kroner.



Kongstrupvej, Sejerø

Ved vandet på Sejerø kan du købe en 185 kvadratmeter stor villa for 1.445.000 kroner. På grunden, der kigger ud til Sejerøbugten, ligger også et udhus - og så er der en sti ned til stranden.

Prisen lander på lige over 7.800 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er under den gennemsnitlige salgspris på huse i Kalundborg Kommune, der ligger på omkring 9.200 kroner.



Gjelleroddevej 55, Lemvig

Der er ikke langt til vandkanten fra denne villa i Gjellerodde udenfor Lemvig.

Det 105 kvadratmeter store, røde murstenshus ligger på en grund med frit udsyn til Limfjorden og har desuden en kælder på 64 kvadratmeter.

Huset er fra 1949 og er ifølge Boliga.dk udbudt til salg for 1.895.000 kroner.



Gåbense Strandvej, Gåbense

15 værelser lige ved vand og lystbådehavnen. Det kan du få, hvis du køber villaen her, som er en del af en gamle Gåbense Færgegård på Nordfalster.

Det 298 kvadratmeter store hus er udbudt til salg for 1.995.000 kroner, hvilket er lige over 6.694 kroner pr. kvadratmeter.

Det er under kvadratmeterprisen på 7.182 kroner, som er det husene i gennemsnittet blev handlet for i Guldborgsund Kommune i 2019.

