Selvom året endnu ikke er gammelt – har det ikke skortet på villahandler i den eksklusive ende af skalaen.

Vi skulle således ikke længere end 16 dage ind i 2019, før der gik en handel til 30 millioner igennem, mens endnu to sidenhen er kommet til med endnu højere salgspriser.

Årets tre hidtil største villahandler løber således op i svimlende 97,5 millioner kroner, og selvom det kan lyde af meget, er det endnu ikke helt nok til at konkurrere med sidste års absolutte top-handler.

De tre dyreste huse solgt i 2018 endte med samlet set at koste køberne 176,6 millioner kroner, hvoraf den dyreste var en villa ganske tæt på Hellerup Havn lige nord for København. Den skiftede beboere efter en handel til 70,5 millioner kroner.

Her er årets hidtil største hushandler

3. Hambros Alle 19, Hellerup

Solgt for 30 millioner kroner

Huset her ligger på en af landets absolut mest eksklusive gader; Hambros Alle, der strækker sig fra Strandvejen i Hellerup til kystlinien mod Øresund.

Adressen tæller et boligareal på 325 kvadratmeter, der ifølge oplysninger fra Boliga fordeler sig på otte værelser.

2. Strandhøjsvej 16, Charlottenlund

Solgt for 33,5 millioner kroner

Der skulle ikke lang tid til at få solgt denne 404 kvadratmeter store villa i den mondæne københavnerforstad Charlottenlund. Huset nåede nemlig kun at tilbringe godt to måneder under de offentlige til salg-faner – og blev solgt med et prisafslag på 3,5 millioner kroner.

Huset, der blandt andet har hall, to vinkøleskabe og tagrender i kobber, blev nemlig udbudt til salg for 37 millioner kroner.

Se huset her.

1. Vedbæk Strandvej 316, Vedbæk

Solgt for 34 millioner kroner

For årets hidtil største beløb har denne nye ejer fået en villa på intet mindre end 659 kvadratmeter i absolut første række til Øresund.

Og her er det ikke bare morgenkaffen eller rødvinsmiddagen, der kan nydes til synet af bølgen den blå. Til adressen hører der nemlig en privat tennisbane beliggende – helt bogstaveligt – på strandbredden.

Se villaens salgsopstilling her.