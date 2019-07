For 92,5 millioner kroner kan du få 46 helt gennemsnitlige villaer på 150 kvadratmeter i Kolding. Eller du kan få 89 gennemsnitlige sommerhuse på 70 kvadratmeter på Bornholm - eller måske lyder det mere lokkende med 18 ejerlejligheder på 90 kvadratmeter i Nordhavn.*

Køber du ind på boligmarkedets øverste hylde derimod, rækker beløbet knap så langt.

De 92,5 millioner kroner er nemlig, hvad der samlet set er givet for årets hidtil dyreste hus, sommerhus og ejerlejlighed.

Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Og selvom det måske kan lyde af mange penge, så afslører midtvejsstatussen på 2019s tophandler dog - at der fortsat er en bid vej op til sidste års absolut største boligsalg.

I 2018 skiftede en Hellerup-villa nemlig ejere efter en handel til 70,5 millioner kroner, et sommerhus blev solgt for 22,5 millioner og - nå ja - så gik salget af Danmarks dyreste ejerlejlighed nogensinde igennem til 28,5 millioner kroner. Tre handler, der samlet set løber op i 121,5 millioner kroner.

Her kan du se 2019s hidtil dyreste bolighandler



2019s hidtil dyreste villa:

Lemchesvej, Hellerup

Det er ikke bare Hellerup, der traditionelt trækker rigtig store handler, også Lemchesvej specifikt er blandt de absolut dyreste adresser, man kan have stående på sit sygesikringskort.

Tidligere på sommeren blev der tinglyst et salg på vejen, der strækker sig fra Strandvejen til Øresunds kystlinie. Handlen gik igennem for svimlende 53 millioner kroner, og for det beløb har den nye ejer altså erhvervet sig et hus med 12 værelser fordelt på mere end 500 kvadratmeter.

Se Danmarks dyreste udbudte huse her

2019s hidtil dyreste lejlighed

Lille Strandstræde, København K

Med Nyhavn som den ene nabo og Amalienborg som den anden bliver beliggenheden for årets p.t. dyrest handlede ejerlejlighed næppe mere central. Lille Strandstræde er adressen, og den har sandsynligvis spillet en pæn stor rolle i prisen. Københavns indre K-postnummer er nemlig det næstdyreste sted i landet at købe lejligheder.

Oprindeligt lød udbudsprisen på lejlighed på 25 millioner kroner, hvilket svarer til en kvadratmeterpris på - noget over gennemsnittet - 88.000 kroner. Men den 284 kvadratmeter store førstesals-adresse endte altså med at skifte ejer efter en handel til 23 millioner kroner.

Se Danmarks dyreste udbudte ejerlejligheder her



2019s hidtil dyreste sommerhus

Hulerødvej, Dronningmølle

I den nordsjællandske kystby Dronningmølle, der ligger ganske tæt på liebhaverferiebyen Hornbæk, har årets hidtil dyrest solgte sommerhus adresse.

Ifølge Boliga.dk er der tale om et 118 kvadratmeter stort fritidshus fra 1968, der ligger på en grund helt ud til Kattegat.

Sommerhuset blev solgt for 16,5 millioner kroner, men Dronningmølle er da også med en gennemsnitlig salgskvadratmeterpris på godt 22.000 kroner blandt Danmarks dyreste postdistrikter at købe sommerhus i.

Se Danmarks dyreste udbudte sommerhuse her.

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for ejerlejligheder, sommerhuse og villa/rækkehuse solgt i almindelig fri handel i 2018. Tallene er opgjort for hhv. kommuner og postdistrikter.