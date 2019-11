Lidt over et år.

Længere tid skulle der ikke gå, før det kunstneriske par Silas Bjerregaard og Cecilie Lassen igen er aktive på det danske boligmarked.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den tidligere forsanger i Turboweekend og ballerinaen, der også har gjort sig som dommer i Danmark Har Talent, har netop sat deres 50'er-hus i den nordsjællandske vandkantsby Helsingør til salg - et hus de købte i efteråret 2018.

Dengang overtog de nøglerne til det mere end 200 kvadratmeter store arkitektegnede hus med have, overdækket terrasse og et boligareal i forskudt plan for 3,5 millioner kroner.

Et beløb, der formentlig blev hjulpet godt på vej af de mere end 4,6 millioner kroner, de fik for deres villalejlighed på Amager, der blev solgt i starten af året.

Hvis du vil købe Bjerregaard og Lassens nordsjællandske hus i dag, skal du af med lige knap 4,6 millioner kroner - hvilket svarer til en kvadratmeterpris på cirka 22.500 kroner.

Boligområde i opsving

Helsingør er et område, hvor huspriserne er på vej op: I forhold til sidste år er priserne på solgte villa og rækkehuse i første halvår steget med seks procent i kommunen.

Til sammenligning er salgspriserne på landsplan blot steget én enkelt procent. Det viser tal fra Boliga.dk.

Det betyder, at en kvadratmeter i snit bliver handlet for omkring 24.600 kroner i Helsingør - hvilket altså betyder, at du kan erhverve det celebre pars hus til en pris, der ligger en smule under gennemsnittet i kommunen.

Silas Bjerregaard Lassen sang i det danske band, Turboweekend, der blandt andet stod bag ørehængerne Miles And Miles og On My Side. Han har også fortolket andre musikeres værker i det populære tv-program Toppen af Poppen på TV2.

Silas Bjerregaard blev gift med danser, model og skuespiller, Cecilie Lassen, i 2016. Udover tiden i den Kongelige Ballet er hun blandt andet kendt som dommer i tv-programmer som Danmark Har Talent og Danmarks Næste Topmodel.

