Efter en måned på boligmarkedet har en af Danmarks meste kendte komikere Casper Christensen sat prisen ned på sin millionvilla i Hornbæk.

Og det er ikke småpenge, der er tale om: Klovn-skaberen har nemlig skåret intet mindre end tre millioner kroner af prisen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det er omkring 13 procent af den oprindelig udbudspris på 24 millioner kroner, som det 310 kvadratmeter store hjem kom på markedet for i januar. Det betyder altså, at du nu skal give 21 millioner kroner for den eksklusive adresse på Sjællands nordkyst.

Huset, som er fra 1910 og har ti værelser, har blot været i komikerens og hustru Isabel Friis-Mikkelsen hænder i lidt over et år. Parret købte nemlig palævillaen tilbage i december 2019 for 11,4 millioner kroner.

Siden da har de gennemrenoveret huset fra kælder til kvist - med blandt andet nye døre, vinduer og køkken. Det oplyser ejendomsmæglerfirmaet Dansk Boligformidling i deres salgsopstilling.

Dyrt hus i dyrt område

Casper Christensen har været en fast del af den danske underholdningsscene i flere årtier og har utallige succeser som blandt andet Casper & Mandrilaftalen og Langt fra Las Vegas i rygsækken.

Nu vil tiden så vise, om han også vil få succes på boligmarkedet i det dyre Nordsjælland.

I kystbyen Hornbæk henter husene og særligt ferieboligerne nemlig ofte store købesummer ind.

I 2020 blev husene således i gennemsnit solgt for 25.000 kroner pr. kvadratmeter - mens landsgennemsnittet på en huskvadratmeter sidste år lød på 17.000 kroner. Det viser data fra Boliga.dk.

Tager man et kig på det attraktive områdes ferieboliger, skal priserne endnu et ryk op - sidste år kostede en sommerhuskvadratmeter i Hornbæk nemlig næsten 40.000 kroner.

Det er et prisniveau, der kun er overgået af Tisvildeleje, Skagen og Egå - og placerer altså Christensen-parrets måske snart tidligere hjemby helt i toppen af det danske feriemarked.

Se Casper Christensens palævilla her