Åbningen af en ny Bilka i Randers har fået hundredvis til at stå i kø for at komme ind i det nye ‘hypermarked.’

Bilka-varehuset åbnede fredag klokken seks, men det betød ikke, at morgenfriske kunder ikke var klar til åbningstilbud.

»Kunderne har været rigtig tidligt oppe, og der er en super god stemning. Nok havde vi forventet, at der ville komme mange, men at vi har måttet lukke folk ind i hold på 150 af gangen omkring hvert 2. minut, og at klokken var hen ad syv, før de sidste kunder blev lukket ind, er jo helt overvældende,« siger varehuschef i Bilka Randers, Jan Møller i en pressemeddelelse.

Den nye Bilka, der ligger i Randers Storcenter, er den 19. af slagsen i Danmark. En ombygning for et tocifret millionbeløb har ifølge varehuschefen gjort butikken til det mest moderne hypermarked i landet, praler han.

»Vi har fået et topmoderne hypermarked med alt lige fra co2-besparende køleanlæg, brede gange og store skilte, der gør det let at finde rundt. Stort set alt har fået en totalrenovering og er bygget op fra ny,« siger Jan Møller.