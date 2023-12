Måske er det tid til at omlægge realkreditlånet og skære mere end 30 procent af restgælden.

Det er meldingen fra Jyske Bank ovenpå en ny opgørelse fra Nationalbanken, som viser, at boligejere med en samlet gæld på 327 milliarder kroner, nu kan høvle mere end 30 procent af gælden ved en omlægning. Det rapporterer Finans.

Ifølge Jyske Bank er der tale om op mod 400.000 danske boligejere, som nu kan få en gevinst ud af en låneomlægning. Og det er cirka halvdelen, som altså kan skære mindst 30 procent af restgælden.

Det skyldes, at renten er steget, og kurserne dermed er faldet. Og det har betydet, at hvis man indfrier et realkreditlån på en million kroner til kurs 70, så vil det blot koste blot 700.000 kroner, som man kan hente ved at optage et nyt lån med højere rente.

Rentestigningerne er imidlertid ikke nye, og mange danskere benyttede da også i 2022 muligheden for at konvertere op og få en højere rente.

Men mange har altså endnu enten fravalgt muligheden – eller undladt at overveje den – konstaterer cheføkonom hos Dansk Erhverv, Tore Stramer, ifølge Finans.

Han peger på, at de mange danskere, som valgte at konvertere i virkeligheden satser på, at renten på et tidspunkt vil falde, så man kan omlægge lånet senere og få en lavere rente.

»Alternativt vil den opnåede restgældsbesparelse løbende blive spist op af de nye renteudgifter over en årrække. Det er altså ikke en sikker gevinst at konvertere ens fastforrentede lån for at opnå en restgældsbesparelse nu og her,« skriver Tore Stramer i en kommentar.