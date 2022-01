Ved første øjekast ser det nærmest latterligt dyrt ud. Så dyrt, at det virker helt naturligt at trække på smilebåndet og sige pænt nej tak.

Men under overfladen er der tale om produkter, som vinder frem i stor stil blandt de danske forbrugere, og som hurtigt kan spare dig 1.000, 2.000 eller godt 3.300 kroner med et fingerknips.

Mens det danske telemarked de seneste årtier har oplevet en nærmest kollaps i priserne for rene teleabonnementer, er der opstået et lag i toppen af markedet, hvor både priser og indholdet i abonnementerne er svulmet fuldstændigt op.

I abonnementerne er der masser af tale og data, og så er der musiktjenester som Spotify og Deezer, streamingtjenester som Netflix og Viaplay og til tider bogtjenester som Chapter og Saxo.

Og sammenkoblingen af streaming og teleabonnementerne gør, at du kan opnå relativt store rabatter.

En gennemgang, som B.T. har foretaget, viser, at de forskellige kombinationer hos de forskellige selskaber udløser rabatter på alt fra 240 kroner om året til voldsomme 3.396 kroner om året.

Før vi viser dig rabatterne, ser vi nærmere på, hvad det er, selskaberne har gang i.

»Vi så det jo først med Telmore Play for efterhånden en del år siden, hvor de gik ud med de her pakker med underholdning. Siden har det bare bredt sig. Grundlæggende handler det om at være mere relevant for kunderne og skabe øget loyalitet,« forklarer Nicholas Fredriksen, analytiker ved Telepristjek.dk:

FAKTA: Hvad skal du passe på? Der kan være mange penge at spare, men det kan også ende med, at du bruger unødvendigt mange penge. Abonnementerne kan se flotte ud og tillokkende, men bruger du virkelig alle de tjenester? Er der bare en eller to tjenester i pakken, du ikke bruger, så går der penge tabt, og så skal du revurdere, om det kan betale sig.

»Med loyalitet mener jeg hovedsageligt, at selskaberne gør det sværere for kunderne at komme ud af abonnementet. En ting er at opsige et teleabonnement. Men hvis du samtidig mister din musiktjeneste med alle dine playlister eller fem streamingtjenester, er det en langt sværere beslutning at træffe.«

Et grundlæggende element i pakkerne er musik.

B.T.s gennemgang viser, at de fire store teleselskaber i Danmark – og deres underselskaber – har hver deres musiktjeneste, du kan koble sammen med dit abonnement.

YouSee og Telmore har YouSee Musik og Telmore Play, Telenor og CBB har Tidal, 3 og Oister har Deezer, og Telia og Call Me har Spotify.

FAKTA: Sådan gjorde vi B.T. har gennemgået teleselskaberne for at finde muligheder for at spare på streaming. Fokus er udelukkende på musik-, bog- og tv-tjenester. Der er eksempler på andre tjenester hos nogle af selskaberne – eksempelvis spil- eller softwaretjenester – men disse er ikke taget med. Der er også eksempler på, at du kan købe tjenester via teleselskabet uden besparelse. De tjenester er ikke taget med. Der er flere tilfælde, hvor der er introrabatter på tjenester og abonnementer. De rabatter er ikke taget med. Sammenligningen afspejler normalpriser. Besparelserne er anslåede – det vil sige B.T.s vurdering af, hvad du kan spare. Besparelsen er en sammenligning af, hvad det ville koste at købe tjenester enkeltstående sat op mod teleselskabets pris. Priser og indhold er indhentet fras selskabernes hjemmesider den 18/1/2022. Vi tager forbehold for efterfølgende ændringer. Vi tager forbehold for, at det ikke nødvendigvis er et fuldstændigt dækkende overblik over hele markedet.

Og så kommer streamingtjenester med tv-underholdning eller lydbøger så oveni.

I nogle tilfælde som del af abonnementet. I andre tilfælde som tjenester, du kan tilvælge og få rabat på, fordi du køber tjenesten gennem dit teleselskab.

I samtlige tilfælde er der penge at spare. Og tendensen er, at jo mere du pakker sammen i abonnement, jo større bliver den potentielle besparelse.

Det mest markante eksempel er den store pakke hos Telmore. ARTIKLEN FORTSÆTTER EFTER TABELLEN

Her får du syv streamingtjenester og fri telefoni og fri data for 429 kroner om måneden. Den samlede værdi af de syv tjenester og teleabonnementet har B.T. anslået til at være 712 kroner.

Du opnår altså en rabat på 283 kroner om måneden eller 3.396 kroner om året.

»Og så bliver det dyreste abonnement pludselig forvandlet til et meget billigt abonnement. Hvis du er i en husstand, hvor I bruger de her tjenester, så er det en flot pris,« siger Nicholas Fredriksen, som vurderer, at der er mere af samme slags på vej:

»Det kommer til at brede sig yderligere de kommende år. Når 5G for alvor begynder at få reel betydning for, hvad du kan bruge din smartphone til, så tror jeg, vi vil se langt flere tjenester og apps pakket sammen i den her slags abonnementer.«