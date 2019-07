Hjemmesiden Hotels.com møder kritik for at reklamere med falske rabatter på værelser og hoteller. Ekspert bakker op i kritikken.

Tager man et kig på Hotels.com, bliver man hurtig mødt med røde skilte, der siger 'Spar' og 'Særlig nedsat'.

Og selvom tilbudsskiltene formentlig taler sandt af og til, er det ikke altid tilfældet. Det skriver Politiken.

Politiken har nemlig allieret sig med Jimi Hove, der er ekspert i online marketing.

Han har fulgt med i Hotel.com's salgstrick, hvilket han beskriver som 'tårnhøje rabatter, der skal lokke kunden til at købe'.

Ifølge Jimi Hove vildleder rabatterne kunderne, da tilbuddene ikke nødvendigvis er oprigtige. En markedsføring, som Hotels.com har kørt med i flere måneder, mener Jimi Hove.

Eksempelvis påpeger Jimi Hove over for Politiken, at Hotels.com blandt andet har reklameret med en overnatning i en fælles sovesal på et hostel i København til en pris på 290 kroner, der før kostede 1.595 kroner. Nærmere en rabat på 82 pct.

»Men det kræver jo ikke den store hotelekspert at vide, at en enkelt nat i en sovesal på et hotel i yderkanten af København aldrig har kostet 1.595 kroner«, siger han.

Har du prøvet at booke et værelse eller hotel, hvor du har undret dig over nedsættelsen af prisen? Så kontakt B.T. på 1929@bt.dk

Eva Vindsebæk Sjøgren, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, forklarer til Politiken, at det kun er tilladt at fremhæve besparelser i korte perioder.

Og hvis man finder evidens for, at firmaer arbejder med vildledende markedsføring, kan det ende ud i straffesager og bøder.

Presseansvarlig hos Hotels.com, Simon Matthews, har ikke ønsket at kommentere, om firmaet med vilje arbejder med falske rabatter.