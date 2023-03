Lyt til artiklen

Hotellerne har været helt nede at vende, men nu er gæsterne i den grad vendt tilbage.

Børsen skriver, at Københavns største hotelkæde, Arp-Hansen Hotel Group, lige har præsenteret et rekordregnskab.

Kæden har intet mindre end 17-doblet bundlinjen og tjent 261 millioner kroner i 2022.

Dermed må kæden for alvor siges at være kommet sig over coronapandemien.

Det er da også en tilfreds administrerende direktør, Dorte Krak, der udtaler sig til Børsen.

»Hvis du beder mig om at kigge i mine ordrebøger og sige, om der er krise, så er svaret: Jeg kan ikke se nogen krise. Tværtimod,« siger hun.

Hotelkæden har 12 hoteller og to hostels.

I 2020 havde kæden et underskud på 97 millioner kroner, mens den i 2021 kunne præsentere et overskud på 15 millioner kroner.

Det fremragende resultat får også positiv betydning for medarbejderne.

Der er således blevet udbetalt en samlet ekstraordinær bonus på 12 millioner kroner til de ansatte.