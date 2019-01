Et godt køb har i mange år nærmest været synonym med landets store byer. Hvor flere købere har kunnet se deres investering bare vokse og vokse.

Den tendens er så småt ved at have tabt pusten, i takt med at priserne i storbyerne er stagneret, og det åbner også muligheder for andre dele af boligmarkedet. For mens storbyerne fortsat forventes at rykke på sig - omend med lavere styrke - peger flere af landets mæglerkæder ifølge Boliga nu også på køberinteresse for nogle af de mere yderligt liggende kommuner.

Storbyerne

Selvom der er sket ændringer på ejerlejlighedsmarkedet i København, er hovedstaden stadig en af de helt store spillere på boligmarkedet.

»Det er svært at komme uden om hovedstaden som ’up coming’-område, selv om boligmarkedet her allerede har været og til dels er i voldsom vækst. Tilstrømningen af borgere er stor - og der er potentiale til flere bolighandler. Det buldrer med nye byggefelter i Nordhavn og projekter i Sydhavnen. Det bliver spændende at følge udviklingen de kommende år, for efterspørgslen på boliger i København er i hvert fald til stede,« siger Henrik Hauthorn Jensen, Boligmarkedsanalytiker hos Home.

Men København er ikke den eneste storby, der er værd at hold øje med. Boligfesten i Odense har ikke nået samme højder, som hovedstaden, men ifølge Hautorn Jensen kan det tyde på, at det begynder at lysne for H.C. Andersens fødeby.

»Der er en rigtig positiv udvikling i gang i Odense. Miljøstyrelsen flytter for alvor til kommunen i 2019. Og efter flere mere eller mindre vellykkede tilløb omkring havnen, er der for alvor ved at komme gang i projektbyggerierne. Der er også en kæmpe byudvikling i gang, der er letbane på vej og et nyt supersygehus,« siger han til Boliga.

Pendlerbyer

Hvis man bevæger sig lidt væk fra storbyerne - men dog ikke længere væk end man hurtig kan komme derind igen - er der også områder, hvor boligerne bliver mere og mere populære. Det fortæller Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef hos Nybolig.

»På grund af den eksplosive udvikling i København i især 2017 vil pendlerkommunerne i og omkring København med stor sandsynlighed opleve en fortsat stigende interesse fra især børnefamilier, som kan konvertere færre kvadratmeter til flere uden for byen.«

København, Gentofte og Frederiksberg er med gennemsnitlige kvadratmeterpriser på mellem 42.000 og 55.000 kroner de dyreste steder at købe hus i landet. Men rykker man ud til forstæder som eksempelvis Vallensbæk og Brøndby på Københavns Vestegn lyder kvadratmeterpriserne på knap 25.000 kroner. Det viser tal fra Boliga*.

Og vil man spare mere, skal man søge længere væk fra byen. Et bud kunne ifølge Henrik Hautorn Jensen fra Home være Ringsted;

»Den nye jernbaneforbindelse til København åbner efter planen i maj i år og kan give et ’boost’ til Ringsteds boligmarked. Det har egentlig haft en fornuftigt vækst de seneste år, men et gennemsnitligt parcelhus i Ringsted er altså stadig 500.000 kr. billigere end i Køge,« siger han.

Mellemstore byer

Allerede sidste år begyndte det at blive tydeligt, at køberne ikke har været bange for at finde deres nye hjem i de mellemstore byer frem for i de helt store. Det fortæller Signe Poulsen, der er kommunikationsansvarlig hos Danbolig.

»Boligkøberne har især haft travlt med at underskrive købsaftaler i landsdelene Vest- og Sydsjælland, Fyn og Sydjylland. Hvis vi zoomer ind på de kommuner, hvor der er gennemført mere end 50 handler, er den procentmæssige stigning størst i Kerteminde, Lemvig, Rebild, Gribskov og Faaborg-Midtfyn. Det viser os, at købelysten på boligmarkedet er accelereret uden for de store byer, og den udvikling forventer vi en fortsættelse af i år,« siger hun til Boliga.

Samme opfattelse har man hos Home, hvor man peger på Aabenraa som et af de store interesseområder i år.

»Datacentrene ved Kassø vest for Aabenraa, hvor både Apple og Google etablerer sig, kan meget vel være en ’booster’ for Aabenraa kommune og boligmarkedet her. Sammen med det nye “supersygehus” skaber det arbejdspladser – især i byggefasen men også efterfølgende, ligesom det også kan tiltrække andre virksomheder til kommunen og dermed nye borgere,« siger han.

