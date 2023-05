En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien.

Hvis det gamle ordspil ellers holder, kan der ikke være blevet spottet ret mange snegle på nogen veje i den periode, hvor oliventræerne ellers skulle bruge nedbør til at vokse.

Således rapporterer NBC, at en fejlslagen olivenhøst i store dele af området omkring Middelhavet – og primært i Spanien – nu presser prisen på olivenolie op i det højeste niveau i 26 år.

Det skyldes 'dårligt vejr' og 'en ekstremt tør vokseperiode', lyder det over for NBC fra analytiker Kyle Holland fra Mintec, som følger markedet tæt.

Markedsprisen ligger lige nu omkring 40.300 kroner for et ton olivenolie.

Til sammenligning var prisen for tre år siden omkring 14.500 kroner for samme mængde olivenolie.

I Spanien har den seneste høst blot givet 630.000 ton olivenolie, hvilket er et voldsomt fald fra den normale høstmængde på mellem 1,4 og 1,5 millioner ton.

Og noget kunne tyde på, at forbrugerne godt kan regne med, at priserne ikke kommer ned lige med det samme.

Spanien har således oplevet 36 måneder på stribe med nedbørsmængder under gennemsnittet.

I marts i år fik man blot 36 procent af den gennemsnitlige nedbør, og hvis vejret ikke bliver bedre for spanske olivenfarmere, kan den kommende høst blive endnu dårligere.

Arkivfoto. Oliven-høst i Jaen-regionen i Spanien. Foto: Edwin Remsberg / VWPics Vis mere Arkivfoto. Oliven-høst i Jaen-regionen i Spanien. Foto: Edwin Remsberg / VWPics

Hos Salling Group kender man godt til problematikken omkring olivenolie og de faktorer, som lige nu sender priserne opad.

»Vi kan sige, at i forhold til, hvad der presser prisen opad på olivenolie, så er krigen mellem Ukraine og Rusland, som har påvirket markeder for andre typer madolie, ikke en afgørende faktor,« understreger Jacob Nielsen fra Salling Group.

»Det handler for vores vedkommende udelukkende om en anden faktor, nemlig den dårlige høst i Spanien,« tilføjer han.

Jacob Nielsen siger samtidig, at det endnu er for tidligt for Salling Group at sige noget om, hvordan priserne på olivenolie kommer til at udvikle sig.

»Det afhænger af næste års høst, og det kan vi ikke spå om på nuværende tidspunkt,« slår han fast.