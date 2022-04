Priserne på benzin og diesel er røget i vejret. Og derfor skal kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves.

Sådan lyder beskeden fra Skatterådet, der tirsdag har besluttet at hæve fradraget med 18 øre.

Dermed stiger fradraget fra 1,98 kroner til 2,16 kroner per kørt kilometer for kørsel mellem 25 og 120 kilometer om dagen.

Men det forhøjede fradrag dækker langt fra pendlernes øgede transportudgifter. Det fortæller Louise Aggerstrøm Hansen, der er chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank.

»Det er en hjælp. Og det er også en hjælp, som folk kan mærke,« siger Louise Aggerstrøm Hansen og fortsætter:

»Men man vil stadig opleve, at benzinpriserne æder ens budget. Det ekstra fradrag er bedre end ingenting, men det udligner ikke.«

Forstå det nye fradrag Skatterådet hæver satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på grund af de stigende brændstofpriser. Fremover får borgere et fradrag på op til 2,16 øre per kørt kilometer. Det gælder med tilbagevirkende kraft i 2022. Har man samlet mellem 25 og 120 kilometer til og fra arbejde, får man et fradrag på 2,16 øre per kørt kilometer. Det er en stigning på 18 øre. Læs mere her.

Hunj kommer med et eksempel:

Efter værdien af fradraget er trukket, har man - hvis man kører 25 kilometer hver vej til arbejde i en bil, der kører 15 km/l - benzinudgifter på knap 40 kroner dagligt i 2022.

Det tal lå i 2021 på 30 kroner, hvorfor den daglige udgift hos forbrugeren – trods det øgede fradrag – stiger med 10 kroner pr. dag.

På et år med 225 arbejdsdage svarer det til en ekstraudgift på 2.250 kroner i 2022.