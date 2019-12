Hårde beskyldninger hagler onsdag ned over den verdensomspændende svenske tøjkæde H&M.

Det er beskyldninger om elendige arbejdsforhold, chefer, der råber og skriger af de ansatte, og en grundlæggende kultur, som gør, at medarbejderne føler, at de er rullet ind i en form for sekt. Forhold, der stritter direkte imod den ellers så feterede ’specielle H&M-ånd’.

H&M har reageret offensivt på beskyldningerne og ’tager skarpt afstand’ fra anklagerne, skriver Expressen.

Beskyldningerne fremsættes i en ny bog med titlen 'The Big Boss', som onsdag udkommer i Sverige.

En titel, som henviser til Stefan Persson, som arvede H&M efter sin far og i dag er en af verdens rigeste mænd.

I bogen har forfatterne Jonas Alsgren og Erik Palm set nærmere på, hvad det er en for en kultur, H&M’s succes og Stefan Perssons svimlende rigdom er bygget på.

H&M bryster sig nemlig selv af en særlig 'H&M-ånd', og det er den ånd, der kommer under lup i bogen.

Det billede, forfatterne kommer frem til, er dog ikke voldsomt flatterende.

H&M er blevet ramt af en række hårde beskyldninger. Foto: MIKE SEGAR Vis mere H&M er blevet ramt af en række hårde beskyldninger. Foto: MIKE SEGAR

Her er eksempelvis beskrivelser af, hvordan medarbejdere bliver råbt af, hvordan medarbejdere beordres på arbejde med ekstremt kort varsel, og hvordan der er en kultur af, at individuelle medarbejdere gøres til syndebukke, når resultaterne ikke er gode – mens det er holdet, der roses, når en butik har succes.

Bogen indeholder også beskyldninger om usikre arbejdsforhold og et stort brug af deltidsansatte, som bliver presset hårdt.

Forfatterne har talt med 100 nuværende og tidligere ansatte.

Mange af dem beskriver en kultur, hvor der er ’stor samhørighed’, skriver Expressen.

Men et andet ord går også igen hos flere medarbejdere.

Og det er ordet 'sekt'.

»Det er som en sekt. Hvis man skal være hos H&M, skal man bare sige 'ja' og rette sig efter dem, der bestemmer,« siger en medarbejder, som er indkøber på H&M’s hovedkontor eksempelvis.

Forfatterne har også sendt en muldvarp ind i H&M.

Hun skal tage temperaturen helt specielle 'H&M-ånd', der skulle herske.

Kvinden oplever blandt andet, hvordan hun til ansættelsessamtalen står med en masse andre unge kvinder.

Her får hun klart indtryk af, at det udelukkende handler om at være den, der er klar til at gå længst i forhold at være til rådighed for arbejdspladsen, og som er mest klar til at acceptere at blive kaldt ind med ekstremt kort varsel.

Da muldvarpen så starter på sit job i H&M, optager hun med skjult kamera, hvordan chefen råber af de ansatte på hendes første arbejdsdag.

Hos H&M har man reageret offensivt på bogens udgivelse.

Presseafdelingen har sendt en meddelelse ud, hvor H&M eksempelvis skriver, ar de slet ikke kan genkende det billede, der tegnes i bogen.

Den besked gentager Filip Ekvall, der er manager for H&M’s svenske afdeling, overfor Expressen:

»Det, jeg føler, er, at det her ikke er et nuanceret billede af H&M, og det er ikke et billede, jeg selv kan genkende.«