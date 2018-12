Gavekort, tilgodebeviser og nøjsomt indsamlede Fætter BR-mærker er blevet ugyldige. Og mange danskere skal på langfart for at bytte børnenes julegaver.

Der er run på i de Fætter BR og Toys'R'Us-butikker, som trods konkursen holder åbent frem til nytår. Derfor kommer HK med en vigtig opfordring til alle de frustrerede kunder via Facebook.

'Øv øv - Toys'R'Us og Fætter BR lukker,' skriver HK Handel Hovedstaden på Facebook og lover at tage fat på alle de medlemmer, som står til at miste deres arbejde på grund af konkursen.

Men fagforeningen, der repræsenterer de mange butiksansatte hos Top-Toy - som står bag Fætter BR og Toys’R’Us - appellerer også til, at du som kunde ikke lader din vrede og frustration gå ud over de ansatte i denne svære tid.

Hvad betyder Top-Toys konkurs for dig Fredag den 28. december blev legetøjsvirksomheden Top-Toy erklæret konkurs. Virksomheden driver både Fætter BR og Toys'R'Rus, og konkursen vil derfor uundgåeligt ramme flere danske kunder. Situationen er som følger: Alle gavekort og tilgodebeviser til de to legetøjskæder er nu værdiløse. Hovedparten af Toys'R'Us og Fætter BR butikker er nu lukket, men 24 forretninger spredt over landet vil holde åbent til mandag den 31. december. Det vil være muligt, at bytte varer til andre varer i de 24 butikker ind til den 31. december. Kilde: Top-Toy

'Det er IKKE personalet i butikkernes skyld, at du ikke kan indløse gavekort, bruge dine BR-mærker med videre,' skriver HK Handel Hovedstaden og fortsætter:

'Derfor håber vi, at I vil huske at opføre jer ordentligt overfor butikkernes personale. De har lige mistet deres arbejde.'

I skrivende stund har over 3.000 delt HK's opfordring, og mere end 1.400 har 'liket' opslaget.

Også i kommentarsporet får fagforeningen ros for håndteringen af den triste situation.

'Kære HK Handel Hovedstaden, det her er SÅ god stil at jeg slet ikke er sikker på, i selv er klar over det,' skriver Kaare Fuglsang Bach Toft.

Også på B.T.'s Facebook-side opfordrer danskere deres medborgerne til at slå koldt vand i blodet.

'Og til jer, der i morgen (lørdag, red.) står i butikken og brokker og skaber jer, husk nu dem bag kassen ikke er skyld i konkursen,' skriver Peter Jensen i en kommentar.

I november offentliggjorde Top-Toy sin årsrapport, der viste et blodrødt minus på driften på hele 149 millioner kroner.

Det store underskud betød, at Top-Toy måtte gå i rekonstruktion midt i julehandlen.

Men det skuffende julesalg blev dødsstødet. Legetøjsgiganten erklærede sig konkurs fredag.

Hovedparten af Top-Toys legetøjsforretninger er derfor nu lukket, men helt ekstraordinært vil 24 forretninger spredt over Danmark holde åbent til den 31. december, så kunder kan bytte deres julegaver til andre varer.

Du kan se listen over de 24 åbne forretninger her.