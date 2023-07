100.000.000.

Metas nye sociale medie til at tage kampen op mod Twitter, Threads, brager frem, hvis man kigger på antal oprettede brugere.

Efter et døgn lød tallet 40 millioner, så blev 70 millioner meldt ud - og nu har 'Threads' så rundet 100 millioner brugere.

Og noget tyder på, at mange danskere også vil se, hvad hypen handler om.

Derfor er den mest downloadede app i kategorien 'sociale netværk' på Apples App Store også appen 'Threads for Insta'. Den er tilmed også den næstmest downloadede gratis app på hele App Store i Danmark netop nu.

Men. Der er altid et men.

Sådan ser den 'falske' Threads-app ud - og til højre kan du se, hvor populær den er. Foto: Screendumps fra App Store/Peter Boier Vis mere Sådan ser den 'falske' Threads-app ud - og til højre kan du se, hvor populær den er. Foto: Screendumps fra App Store/Peter Boier

Det er slet ikke Metas nye sociale medie.

Det er nemlig slet ikke at finde i EU - og dermed også Danmark - endnu.

Men det er det tydeligvis nogen, der prøver at lukrere på.

Går man ind på siden for appen 'Threads for Insta' er den første anmeldelse, der kommer til syne også en advarsel:

'Pas på - det her er ikke den nye 'Threads'-app fra Meta. Den her app prøver at få dig til at skrive dig op til et voldsomt dyrt abonnement.'

Årsagen til, at det rigtige 'Threads' ikke er at finde i Danmark endnu, handler ifølge Meta om EU-lovgivningen.

Mere præcist handler det om »kompleksiteter med at overholde nogle af de love, der træder i kraft næste år,« som Instagrams administrerende direktør, Adam Mosseri, fortalte til techmediet The Verge.

Selvom 'Threads' har nået 100 millioner, er der stadig et stykke op til Twitter, der i seneste kvartalregnskab rapporterede om 238 millioner aktive brugere.

Og som brugere på sociale medier gør opmærksom på, skal man også tage de 100 millioner nye brugere med et gran salt. Det for længst hedengange sociale medie Google Plus imponerede også med en masse brugere på kort tid, men floppede fælt alligevel.

'Threads' er vævet sammen med Instagram, og det kræver en Instagram-bruger at logge ind, og man kan overføre sine kontakter fra Instagram direkte til Threads. Når det før eller siden kommer til Danmark, naturligvis.