Der var tale om stigende boligpriser for 12. måned i træk, da Boligsiden onsdag morgen offentliggjorde tal for april 2021.

Boligejere i hobetal har under coronakrisen tjent formuer ved blot at bo i deres hjem. Men der er ret stor forskel, alt efter hvor du bor i landet. Og få steder er priserne endda faldet.

Det viser tal, som Boligsiden.dk har trukket for B.T.

I gennemsnit er priserne for villa- og rækkehuse steget med 14,3 procent fra april 2020 til april 2021.

I kroner og ører betyder det gennemsnitligt, at hvis du ejer et hus på 140 kvadratmeter, er det steget med 287.000 kroner i værdi det seneste år.

»Vi er lige nu i en periode på boligmarkedet, som vil gå over i historien. Coronakrisen har givet et meget kraftigt opsving. Der er fuld fart på,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank.

Men der er, som sagt, relativt store forskelle.

Bor du for eksempel i Dragør og ejer et hus på 140 kvadratmeter, er det gennemsnitligt steget i værdi med godt 1,3 millioner kroner på et år.

Har du et lignende hus i Herlev, er det steget med godt 675.000 kroner.

I Odense er huset steget med 203.000 kroner, og i Aarhus er det steget med 498.000 kroner.

I den anden ende af skalaen er Viborg den kommune, hvor priserne til gengæld er faldet mest.

Her er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter faldet med knap 85.000 kroner.

Hvad med lejligheder og sommerhuse? Følgende er prisudviklingen fra april 2020 til april 2021. Villaer og rækkehuse: 14,3 procent Ejerlejligheder: 16,6 procent Sommerhuse: 24,4 procent Kilde: Boligsiden.dk

Men i 83 af 98 kommuner er der registreret stigende priser. Og i 60 af dem er gennemsnitsprisen steget med mindst ti procent.

»For rigtig mange boligejere betyder det konkret, at de er blevet rigere på papiret. Det mærker man jo først rigtigt, hvis man sælger huset,« siger Mikkel Høegh.

Lidt værdi er de stigende priser dog allerede begyndt at skabe:

»Vi ser en stigende interesse for at låne i den øgede friværdi, fordi man så bruger det til at renovere i boligen eller bygge en ny carport,« forklarer Mikkel Høegh:

»Og så skal man ikke undervurdere psykologien i det her. Når folks boliger stiger i pris, sidder pengene måske også lidt løsere. En af årsagerne til, at dansk økonomi har klaret sig så godt gennem coronakrisen, kan nok også tilskrives boligmarkedet. Det har bidraget til, at folk bruger penge.«

Mikkel Høegh vurderer dog, at de konstant stigende nok vil få en ende, inden året er omme.

Stigningerne lige nu er ikke usete i et historisk perspektiv, men alligevel skiller den nuværende udvikling sig ud.

»Det usædvanlige er, hvor hurtigt priserne stiger. Og selvom man aldrig skal sige aldrig, så kan det her ikke fortsætte. Der er også et naturligt loft, som er, at på et tidspunkt rammer priserne et niveau, hvor køberne ikke kan være med mere, fordi de simpelthen ikke kan blive kredtítgodkendt. Der er et naturligt loft,« siger Mikkel Høegh:

»Så jeg tror, at i takt med aktiviteten falder, fordi flere ikke kan få det hus, de vil have, og i takt med at renterne stiger, så vil de her prisstigninger ebbe ud, og vi vil nok også se faldende priser på sigt.«