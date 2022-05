Når økonomien strammer, shopper vi mindre på nettet.

Og det resulterer i en historisk nedtur for dansk e-handel, der for alvor mærker konsekvensen.

Det viser en ny undersøgelse fra Pricerunner, der måler danske onlinebutikkers syn på det seneste kvartal.

Her svarer hele 74 procent af de adspurgte, at de har færre kunder sammenlignet med forrige kvartal.

»Salget har aldrig ligget så lavt, som det gør nu. Det viser jo, at danskerne holder pengene tættere ind til kroppen,« siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker hos Pricerunner.

»Det er i sig selv ikke overraskende. For de ting, der sker i verden, påvirker naturligvis også dansk handel. Men at det går 20 procentpoint dårligere det her kvartal end sidste, det er meget markant,« siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker hos Pricerunner.

Undersøgelsen, der er foretaget af YouGov for Pricerunner, viser det dårligste resultat for onlinebutikker siden 2018, hvor Pricerunner første gang tog temperaturen på den digitale handel.

Færre shopper løs på nettet – og antallet af forbrugere, der prisovervåger varer, er cirka 20 procent højere end tidligere, fortæller Katrine Barslev.

Om undersøgelsen Hvert år tager Pricerunner temperaturen på den digitale handel. Undersøgelsen 'E-handelsindex 2022' er gennemført af analyseinstituttet YouGov. I perioden 21. marts – 3. april gennemførtes sammenlagt 154 interview digitalt med danske online butikker. Resultaterne placeres i et indeks, der går fra 0-100. Resultatet for 2022 ligger på 46,6, hvilket er den laveste måling siden 2018, hvor Pricerunner første gang lavede undersøgelsen. Et resultat over 60 ses som positivt. Kilde: Pricerunner

»Flere venter på at slå til, når der er et godt tilbud. Pengene føles måske ikke så sikre længere. Og det er der flere årsager til,« siger hun og fortsætter:

»Coronarestriktionerne er fjernet, så flere bevæger sig ud i de fysiske butikker igen. Inflationen giver stigende priser, der gør, at forbrugerne får mindre for deres penge – og også dem, der har investeret på børsen, oplever i øjeblikket uroligheder.«

Netop inflationen rammer også e-handlen. 77 procent af onlinebutikkerne har i undersøgelsen svaret, at de har højere omkostninger end sidste år.

59 procent siger, at situationen i Ukraine har påvirket deres virksomhed negativt, mens 54 procent siger, at leveringskrisen stadig påvirker dem negativt.

»Det er svært at spå om konsekvenserne, men man kan jo forestille sig, at flere virksomheder vil opleve at få et mindre overskud – og nogle vil måske endda være nødsaget til at fyre medarbejdere,« Katrine Barslev.