Britiske rockstjerners modtageværelse, en konservativ sommerresidens og kulisse til Frank Hvams og Casper Christensens klovnede eskapader.

Det lyder måske som tre forskellige lokationer, men det er en og samme beliggenhed: en 471 kvadratmeter stor Strandvejsvilla i Espergærde med fri udsigt til Øresund, som lige er kommet tilbage på boligmarkedet.

Med mere en 100 år på bagen er huset proppet med detaljer fra starten af 1900-tallet, hvor det var sommerresidens for den markante leder af Det Konservative Folkeparti John Christmas Møller, hvilket er tydeligt i flere af de 22 værelser.

Det fortæller Farnaz Elbæk fra Elbæks Ejendomsmægler, der har boligen til salg.

»Det er som at træde ind i en tidslomme. Sælger har været exceptionelt dygtig til at bevare og vedligeholde de originale deltaljer med respekt for den oprindelige stil. Flere steder står det, som dengang det blev bygget. For eksempel i Master Bedroom, hvor en kuplet stjernehimmel er bevaret og indgangen i panelerne, hvor kammerpigen lige kunne komme forbi i løbet af natten,« siger hun til Boliga.dk.

Også husets hall står med de originale paneler og detaljer. Det var blandt andet her, at der blev optaget scener til "Klovn - The Movie" fra 2010, hvor boligen gjorde sig ud for Bent Fabricius Bjerres bordel; "Castello Alleycat".

Hvis væggene kunne tale

Det er ikke første gang, at huset på Strandvejen i Nordsjælland har ageret kulisse for nogle af de mere pikante sider af livet. I en periode var det nemlig et vaskeægte bordel. Det fortæller Farnaz Elbæk:

»Det var et sted, hvor overklassen kom, indtil det blev lukket ned i sidst i 70’erne-starten af 80’erne. Hvis bare væggene kunne tale, ville der nok komme nogle sjove historier ud af det.«

»Ejerne har omfavnet husets historie og blandt andet bevaret et hul i bjælken, hvor der har hængt en gynge, hvor en kvinde kunne tage imod bordellets gæster,« siger hun.

Den vovede historie tiltrak også dem, der næsten må være ophavsmændene til den kendte frase, ”Sex, drugs and Rock’n’Roll”: Rolling Stones.

Da de var på Europa Tour i 1973, valgte de nemlig villaen - som altså dengang var et bordel - som rammen for deres pressemøde.

Hvis det er dig, der skal overtage villaen, skal du finde 24 millioner kroner frem, som er det huset, der er i dag er delt op i tre enheder, er til salg for.

Det er lige godt 51.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er et stykke højere end gennemsnittet for liebhaverområdet, hvor husene øjeblikket er til salg for en kvadratmeterpris på omkring 35.000 kroner, ifølge tal fra Boliga.dk.

I nyere tid den historiske villa også blevet brugt til at optage det populære underholdningsprogram Stormester på TV2.

