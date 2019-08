I sin rolle som arkitekt har Poul Henningsen - bedre kendt som PH - ombygget mange huse. Et af dem er taglejligheden på Dronningens Tværgade, som han beboede i fra 1960 og frem, efter han forvandlede det fra pulterrum til sit hjem og atelier.

Og det er netop det hjem - i form af en 198 kvadratmeter stor ejerlejlighed i indre København - der netop er kommet til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Boligen spreder sig over fjerde og femte sal i en fredet bygning fra 1809, og netop husets alder var en stor del af, hvorfor den verdenskendte arkitekt og lampe-mester valgte netop dette hus at bygge om.

- Der er en særlig charme ved ombygninger i gode gamle huse. Jeg holder ikke af historiske huse, fordi de er historiske, men fordi de er funktionalistiske og - netop fordi de er skabt til at leve og bo i - tit ejer en mærkværdig skønhed, sagde Poul Henningsen til ugebladet Hjemmet tilbage i 1960 i en artikel om lejligheden.

Mange af de gamle træk er da også bevaret i boligen såsom parketgulvet i stuen, fyldningsdørene og de fritlagte bjælker.

Landets dyreste område

Hvis du vil overtage PH’s gamle stuer, skal du finde 12 millioner kroner, som er det, lejligheden er udbudt til salg for hos Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen.

Det svarer ifølge Boliga.dk til lige knap 76.000 kroner pr. kvadratmeter. Men beliggenheden lige ved Kongens Have midt i København trækker også nogle af landets absolut højeste salgspriser.

I årets første kvartal blev ejerlejlighederne i København K i gennemsnit solgt til lige over 51.000 kroner for en kvadratmeter, hvilket gør det til det område i landet med de højeste priser.

Lys, lys og mere lys

Mange danskere har nok en PH-Lampen hængende over spisebordet eller drømmer om, at Koglen engang skal blive en del af indretningen i det lille hjem.

Lyset spillede også en stor rolle, da de to etager skulle indrettes til et hjem oppe under taget. Det fortalte han dengang til Hjemmet.

- Dagslys er den smukkeste belysning, man har, men for meget dagslys er heller ikke godt i en stue - hellere for lidt. Her er det igen en fordel at bo i et gammelt hus, der ikke har været offer for det modelune med glas fra gulv til loft, så der ikke er et sted at være.

Ejendomsmæglerfirmaet bag salget, Jesper Nielsen, fremhæver i deres beskrivelse af boligen også lyset, der finder vej gennem de småsprossede palævinduer og høje ateliervinduer i lejligheden.

Poul Henningsen, der blev født i 1894, var udover arkitekt og lysmager også kendte som revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han døde i 1967 i en alder af 72 år.

