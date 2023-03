Lyt til artiklen

Krisen kradser ikke for alle.

Hotel Royal i Aarhus får i hvert fald ny ejer.

Hotelkoncernen Bühlmann fortæller i en pressemeddelelse, at den nu overtager hotellet, der er placeret på Store Torv i Aarhus og har 69 værelser.

»Siden 2019 har vi udvidet med tre hoteller, og med et tilfredsstillende 2022 bag os samt stramt fokus på vores strategi, er vi nu klar til endnu en gang at smøge ærmerne op, og tage et hotel under vingerne,« siger Anemette Bühlmann, der driver koncernen sammen med sin mand Danni Bühlmann

Overtagelsen sker den 1. maj i år og i efteråret vil der så blive igangsat en renovering for et tocifret millionbeløb.

Hotellet skal fremover byde på blandt andet champagnebrunch og afternoon tea.

»Konditoriet skal langt udenfor hotellet blive kendt som ekstraordinært kvalitetsmødested i både indretning, kvalificeret betjening og ikke mindst lokale og økologiske kvalitetsråvarer,« siger Danni Bühlmann.

Koncernen Bühlmann driver i forvejen seks hoteller, der har hjemme i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Viborg og Holstebro.

Ifølge lokalavisen.dk har internationale stjerner som Madonna, Axl Rose og Johnny Depp tidligere skrevet deres navne i gæstebogen på Hotel Royal.