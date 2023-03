Lyt til artiklen

Efter nogle hårde corona-år er der godt nyt fra den danske hotelbranche.

Hotellerne satte nemlig rekord i januar og fik den bedste start på året nogensinde.

De skriver Horesta i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Januar er ellers normalt en meget stille måned for hotellerne, men der var historisk meget aktivitet i den første måned af 2023.

De danske hoteller havde i januar tilsammen 952.000 overnatninger.

Det er det højeste antal nogensinde i årets første måned.

»I en tid hvor forbrugertilliden er skræmmende lav, er det intet mindre end fantastisk, at vi kan sætte ny rekord for antallet af hotelovernatninger. Det bekræfter os endnu engang i, at både danske og udenlandske turister fortsat prioriterer rejser og oplevelser højt,« siger Horestas kommercielle direktør, Jeppe Møller-Herskind.

Det er især uden for Hovedstaden, at hotellerne har oplevet fremgang i januar.

Region Nordjylland præsterede 5,8 procent flere hotelovernatninger, mens hotellerne i Midtjylland havde 4,9 procent flere overnatninger end i januar 2020.

»Vi ser igen, at det er de danske gæster, som driver væksten. Vi havde godt 60.000 flere danske overnatninger end i januar 2020, mens vi mangler 40.000 overnatninger fra de udenlandske gæster,« udtaler Jeppe Møller-Herskind.

Han advarer samtidig om at konkludere alt for meget ud fra overnatningstallene.

»Vi har haft en betydelig kapacitetsvækst, især i Region Hovedstaden. Derfor mærker det enkelte hotel ikke, at der er kommet flere gæster til byen. Dertil kommer, at omkostningerne er steget markant gennem 2022, og derfor er det flotte overnatningstal ikke noget, der vil afspejle sig direkte i vækst på branchens bundlinje,« siger Jeppe Møller-Herskind.