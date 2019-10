Historisk adresse med et hint af Kennedy: Nyudbudt lejlighed er blandt landets absolut dyreste

Det er ikke kun eksklusive forretninger og natklubber, der for særligt udvalgte kan åbne dørene til VIP-klubber, også boligmarkedet har en afdeling, hvor det kræver lidt ekstra at være med.

Kvadratmeterne skal være mange, beliggenheden skal være i top - og detaljerne skal være i kategorien liebhaveri. Alle tre faktorer er med, når det kommer til denne nyudbudte ejerlejlighed i Store Kongensgade i det indre København, der er blandt landets absolut dyreste på markedet.

Prisen lyder nemlig på 28 millioner kroner. Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Men så er der da også tale om en beliggenhed, som i liebhavermægler Claus Borg & Partners salgsopstilling til lejligheden beskrives som "suveræn” med udsigt til Nyboder og Marmorkirken.

Og så fremgår det også af salgsopstillingen, at lejlighed blandt andet har et specialudført køkken med stort vinkøleskab, en stor tagterrasse og en separat masterbedroom-afdeling med elementer som walk in-closet og dampbad.

Dertil kommer en ekstra gæste-/teenageafdeling med eget køkken, bad og indgang.

Historiske vingesus

Ejendommen er fra 1908, og det i sig selv giver naturligvis væggene nogle historier at gemme på, men det er nok særligt anekdoterne fra en ganske særlig forhenværende beboer, der kunne være de sjoveste at høre.

Tidligere skulle kvadratmeterne nemlig angiveligt have huset den danske journalist Inga Arvad, der er særlig kendt for sit romantiske forhold til John F. Kennedy i starten af 40’erne.

Marked for liebhaveri

Bliver lejligheden solgt præcis til udbudsprisen, tangerer summen sidste års rekordhandel. I 2018 stod samme mæglerfirma nemlig bag den dyreste lejlighedshandel, der nogensinde er indgået i Danmark.

Her blev en 287 kvadratmeter stor lejlighed på Strandgade på Christianshavn solgt på bare en måned - til udbudsprisen - der lød på 28,5 millioner kroner. Det oplyser Boliga.dk.

Bare én anden færdigbygget* lejlighed er for øjeblikket udbudt dyrere til salg. Det er Joe and the Juice-stifteren; Kaspar Basses hjemmebane i Store Strandstræde, der er udbudt til salg for 45 millioner kroner.

Se Store Kongensgade-lejligheden her

*Boliga.dk har ikke medtaget lejligheder udbudt som projektsalg i opgørelsen.