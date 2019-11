Man skulle være et skarn, hvis man ikke på et eller andet tidspunkt havde leget lidt med tanken om at eje sin helt egen herregård, gods eller måske et slot.

Den slags kan dog være svært at betale sig fra for helt almindelige mennesker, når de gerne går for kæmpe millionbeløb på den anden side af otte cifre.

Men det kan faktisk godt lade sig gøre at købe sig til lidt herregårdsstemning for langt mindre summer.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Rundt omkring i landet er der ejendomme til salg, hvor du kan få "herskabelige gemakker" og lidt kongelig atmosfære for beløb, der mere ligner bondegårds- end slotspriser.

Fem billige boliger med Herregårdsstemning

Kirkepladsen 8, Vojens

I Nustrup udenfor Vojens i Sønderjylland kan du få herskabsstemning for under en million kroner.

Her ligger Nustrupgård - en gammel hovedgård fra 1787 - som er udbudt til salg for lige over 2.400 kroner pr. kvadratmeter.

Stuehuset har 10 værelser og mange af de historiske deltaljer er velbevaret. Der følger flere udhuse og mulighed for tilkøb af skov med ejendommen.

Pris: 795.000 kroner

Se boligen her.

Foto: EDC Langeland Vis mere Foto: EDC Langeland

Vindebyvej 55, Vindeby

Landstedet Marendal fra 1857 ligger midt i natur og tæt på vandet udenfor Vindeby på Langeland.

Det knap 230 kvadratmeter store, renoverede hovedhus fremstår gennemført og herskabeligt både inde og ude med flotte stuer og en stor parklignende have.

Hele molevitten kan blive din for under 11.000 kroner pr. kvadratmeter.

Pris: 2.495.000 kroner

Se boligen her.

Foto: Nybolig Domicil Svendborg Vis mere Foto: Nybolig Domicil Svendborg

Brudagervej 32, Vejstrup

Den herskabelige stil er i den grad gennemført på Kohavegaard - en fynsk proprietærgård nord for Svendborg - som blev bygget tilbage i 1865.

Indenfor i stuehuset spreder de 300 kvadratmeter sig over højloftede stuer, hvor man udenfor finder flere gårdlænger og en parklignede have med sø.

Du kan købe ejendommen for lige omkring 11.600 pr. kvadratmeter.

Pris: 3.495.000 kroner

Se boligen her.

Lundgårdsvej 2, Nibe

Nord for Nibe i Nordjylland ligger Lundgården: en stor hesteejendom fra 1934 på en knap fire hektar stor grund.

Der er herskabsstemning for alle pengene inde i det næsten 280 kvadratmeter stuehus, der blandt andet byder en “folkestue" med originale paneler og en udsigt til de naturskønne omgivelser.

Alt sammen udbudt til lige over 14.300 kroner pr. kvadratmeter, ifølge Boliga.dk.

Pris: 3.995.000 kroner

Se boligen her.

Foto: Lillienhoff Vis mere Foto: Lillienhoff

Gl. Randersvej 14, Bjerringbro

Umiddelbart lyder knap seks millioner kroner måske ikke billigt, men for det beløb - og en kvadratmeterpris på lige over 11.100 kroner - kan du købe Skjern Hovedgaard i det midtjyske mellem Viborg og Randers.

Det herskabelige hovedhus er fra 1754 og har et boligareal på mere end 530 kvadratmeter. Oveni det kommer en grund på over 24,8 hektar bestående af gårdlænger, haveanlæg og ådalslandskab.

Pris: 5.995.000 kroner

Se boligen her.