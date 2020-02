Året har endnu ikke rundet sin anden måned, og alligevel er der allerede gang i boligmarkedets pristop.

Syv boliger er hidtil blevet solgt for mere end 15 millioner kroner, og mens der, som det har for vane, er en slagside af handler foretaget lige nord for København, så har Aalborg også netop meldt sig ind i det fornemme selskab.

Det skriver boligsiden Boliga.dk.

Herregården Krastrup i Nibe er nemlig blevet solgt for knap 15,6 millioner kroner.

Dertil kommer ifølge oplysninger fra tinglysningen løsøre for godt 1,3 millioner kroner.

Dermed er handlen endt med at gå igennem til et beløb, der tangerer ejendommens seneste udbudspris, hvilket dog er en bid under den oprindelige udbudspris, der for lidt mere end et år siden lød på 22,5 millioner kroner.

Ifølge salgsopstillingen byder Krastrup Herregård blandt andet på voldgrav, herreværelse, havestue, en østfløj med gallerigang, romersk badeværelse og en spisestue med et vægmaleri lavet af en italiensk kunstner.

Til ejendommen hører der et grundareal på godt 36 hektar med skov, græsmarker og blandt andet også stalde med hestebokse, ligesom ejendommen også tæller en ridehal, rytterstue, en avlsgård og en løsdriftsstald med plads til 45 heste.

Millionhandler

Sidste år blev der indgået flere enorme handler i Aalborg. Først fik nøglerne til en over 300 kvadratmeter stor ejerlejlighed i projektbyggeriet Siloen på kanten af Limfjorden nye ejere efter en handel til 17,3 millioner. Det beløb gør handlen til det dyreste ejerlejlighedssalg, der nogensinde har fundet sted i den nordjyske storby.

Samme rekord – bare for hushandler – snuppede salget af en villa på 376 kvadratmeter i Hasseris. Også i denne handel blev der i sagens natur lagt et enormt millionbeløb. De nye ejere betalte nemlig intet mindre end 27 millioner kroner for deres nye hjem.

Både disse to handler og salget af Krastrup Herregård blev varetaget af liebhavermæglerfirmaet Thorkild Kristensen, og til Boliga.dk oplyser ejendomsmægler Mariann Nørgaard, som har stået for herregårdshandlen, at der var tale om en 'meget spændende ejendom', som køber vil føre videre som avlsgård.

Se Krastrup Herregård her.