Hvor er danskerne gladest for at holde ferie, når der kun er tid til en enkelt weekend på farten?

Det vil de faktisk helst gøre indenlands, fortæller Market Manager for Risskov Bilferie Anders Bruun-Christensen.

»Det er stadig Danmark, der er det foretrukne sted for en weekendtur.«

»Det er stadig, som om der hos nogle danskere hersker en smule tilbageholdenhed oven på coronaen.«

»Vi er snart tilbage på niveauet for udenlandsrejser, som det så ud i 2019, inden coronaen kom til, men vi er der ikke helt.«

Anders Bruun-Christensen fortæller, at det især er destinationer i Nordjylland, Sønderjylland og på Fyn, der hitter.

»En stor del af vores kunder er dem over 50 år, og de har måske tiden til at tage ud at se et sted, som de altid har hørt om, for eksempel Dybbøl Mølle,« siger Market Manageren.

Hvor folk tager hen, afhænger dog også af, hvor lang tid de har.

Har de lige et par ekstra dage, så er det nordlige Tyskland også et populært rejsemål.

Blandt sjællænderne er der mange, der tager en smuttur til Sverige.

Elbharmonien i Hamburg er et vartegn. Især det jyske publikum er glad for at køre til Nordtyskland i weekenderne. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Elbharmonien i Hamburg er et vartegn. Især det jyske publikum er glad for at køre til Nordtyskland i weekenderne. Foto: JOHN MACDOUGALL

»Man kan godt mærke den geografiske forskel. Jyderne føler sig lidt tættere på Tyskland, og derfor er det mere nærliggende for dem at tage et smut derned,« siger Anders Bruun-Christensen.

»Sjællænderne er tættere på Sverige og tager gerne derover. Fynboerne rejser i begge retninger.«

I Nordtyskland er det meget Hamborg og Berlin, der trækker.

Igen handler det meget om, hvor lang tid folk har til at bruge på deres rejse i forhold til, hvor langt de tager væk.

Berlin er en destination, der oftere kommer i spil, når man har mere end en almindelig forlænget weekend væk.

Det er gerne, når folk har op til fire dage, de kan bruge, at de besøger den tyske hovedstad.

Desuden er det blandt det yngre publikum især populært at tage på spa-ophold, hvilket Risskov Bilferies kunder både gør indlands, men også i Nordtyskland og i Sverige.

Hos Risskov Bilferie mærker man ikke endnu, at der er en effekt af inflationen. Faktisk lidt det modsatte.

»Vi oplever, at kunderne måske har lidt ubrugt feriebudget tilovers og derfor er villige til at betale mere for at bo godt, når man nu endelig kan komme af sted igen,« siger Anders Bruun-Christensen.

»Det vil sige, der bliver opgraderet både på maden og værelsesstandard.«

Spaophold er også en populær mulighed, folk vælger, når de har en forlænget weekend. Foto: Linda Kastrup Vis mere Spaophold er også en populær mulighed, folk vælger, når de har en forlænget weekend. Foto: Linda Kastrup

Hvis man så vil have et forlænget ophold på nogle dage, så kommer Market Manageren også med nogle tips til, hvordan man kan gribe det an.

»Det allerbedste, man kan gøre, hvis man gerne vil spare nogle penge på sådan et ophold, er at tage af sted om søndagen, hvis man har den mulighed,« siger Anders Bruun-Christensen.

Hotellerne har generelt sværere ved at få afsat overnatningerne fra søndag til mandag, og derfor giver de gerne en pæn pris netop den nat.

»Hvad end der er tale om privatkunder eller businesskunder, så booker de jo gerne overnatninger henholdsvis fredag, lørdag og til søndag eller i hverdagene, og det giver især hotellerne en udfordring med natten til mandag,« siger Anders Bruun-Christensen.

Derudover har han et andet godt trick til, hvordan man kan spare nogle penge.

Også hvis man allerhelst vil af sted i weekenderne.

»De større konferencehoteller, der mest fokuserer på businesskunder, kan nogle gange have en udfordring ved at afsætte deres weekender og lignende,« siger Anders Bruun-Christensen.

Han forklarer, at der ofte er tale om rigtig store steder, som altså har gavn af at kunne afsætte deres mange værelser, når forretningskunderne ikke bider på.

Anders Bruun-Christensen mener, at det er forholdsvist nemt at afkode, hvilke der er konferencesteder, og hvilke der er mindre, mere ferieorienterede steder.

Konferencestederne er oftest meget større, og så kan man tit også læse sig til faciliteterne, der er rettet mod de krævende forretningskunder.

Et publikum, der også afføder, at konferencestederne generelt har en høj standard.

Dog skal man ikke automatisk regne med, at konferencestederne nødvendigvis har særlige tilbud. Det varierer fra sted til sted.

»Det er ikke sådan, at man kan være sikker på det, men det er et tilbud, nogle af de større steder bruger,« siger Anders Bruun-Christensen.