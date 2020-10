Danskerne er generelt et relativt autoritetstro og lovlydigt folkefærd, men når det kommer til at spare lidt penge, gøre en god handel eller udføre et smart økonomisk trick, er mange klar til at bøje reglerne i eget favør.

I hvert fald når det kommer til streamingtjenester.

Her er det nemlig blevet ekstremt udbredt at dele login til en tjeneste med andre, så de ikke behøver betale for at abonnere på tjenesten.

Også selvom det er forbudt i de fleste tjenesters aftalevilkår. Det skriver Flatpanels.dk.

Hele 27 procent af danskerne – svarende til omkring en million voksne danskere – deler login til en eller flere streamingtjenester med personer uden for deres husstand, viser en analyse fra analyseinstituttet Wilke.

Og det er en tendens, som er stigende, forklarer Mette Stensbek Christensen, kommerciel direktør for Wilke.

Omfanget af såkaldt password-sharing er nu så stort, at det er et decideret problem for aktørerne i branchen – der altså tæller spillere som Viaplay, Netlix, HBO og TV2 – som umiddelbart taber penge og omsætning på ikke at få abonnementsindtægter ind.

»Der er to veje for branchen. Man kan blive vred, forarget og bekæmpe det med teknologi. Eller branchen kan tænke langsigtet og tage udfordringen op,« siger Mette Stensbek Christensen til Flatpanels.dk.

Fænomenet er langt fra nyt.

Tilbage i april kunne B.T. fortælle historien om Ida, som delte login med sin søster og på den måde sparede hende 3.600 kroner om året.

I den forbindelse fik B.T. også foretaget en lignende rundspørge via analyseinstituttet YouGov. Også i den forbindelse viste rundspørgen, at 27 procent af danskerne deler login.

I den nye undersøgelse fra Wilke fremgår det også, at 53 procent er fuldt ud over klar over, at det ikke er tilladt at dele login med andre.

19 procent siger, de har det på fornemmelsen. Kun 27 procent påstår, at de ikke aner, at det er forbudt.

Fænomenet er klart mest udbredt blandt de yngste i befolkningen.

53 procent af dem mellem 19-29 deler lige nu login med nogen uden for deres egen husstand.