Er der udelukkende pengepungen, der skal bestemme destinationen for sommerferien, er valget egentlig åbenlyst.

»Generelt er det i landene i det østlige Europa, du kommer længst for dine penge,« som Zdravka Bosanac, specialkonsulent i Danmarks Statistik, siger.

Nye tal fra netop Danmarks Statistisk snævrer det dog yderligere ind.

For her kommer Rumænien lige akkurat ind på en førsteplads som det billigste land i Europa, foran Bulgarien og Polen.

Her ses prisniveauet i de europæiske lande – i forhold til Danmark. Det vil sige, at en husholdning i eksempelvis Malta og Tjekket bruger 61 kroner, hver gang en dansk husholdning bruger 100 kroner. Foto: Danmarks Statistik Vis mere Her ses prisniveauet i de europæiske lande – i forhold til Danmark. Det vil sige, at en husholdning i eksempelvis Malta og Tjekket bruger 61 kroner, hver gang en dansk husholdning bruger 100 kroner. Foto: Danmarks Statistik

Målestokken er udregnet efter husholdningers forbrug i 2022.

På den baggrund fremgår det, at for hver brugt hundredkroneseddel i en dansk familie, bruger en rumænsk familie 40 kroner.

For Bulgarien hedder tallet 41 kroner.

For Polen er det 43 kroner.

I Bulgarien er der også god plads til turister, her Sunny Beach ud til Sortehavet. Foto: Nikolay Doychinov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I Bulgarien er der også god plads til turister, her Sunny Beach ud til Sortehavet. Foto: Nikolay Doychinov/AFP/Ritzau Scanpix

Og bliver der zoomet ind på de udgifter, man som turist ofte bliver konfronteret med på en ferie, bliver besparelserne også tydelige:

Restauranter og hoteller: I Rumænien er prisen 39 procent af den danske, i Bulgarien er det 32 procent, i Polen er det 49 procent.

I Rumænien er prisen 39 procent af den danske, i Bulgarien er det 32 procent, i Polen er det 49 procent. Alkohol: I Rumænien er prisen 62 procent af den danske, i Bulgarien er det 67 procent, i Polen er det 64 procent.

Ud af de tre lande er tøj billigst i Bulgarien med en pris på 60 procent af det danske.

Og ja, der er i øvrigt lækre sandstrande i både Rumænien, Bulgarien og Polen.

Omvendt er der nedslående nyt til de pengepunge, der har valgt at blive hjemme og holde ferie i Danmark.

For kun i Irland er det dyrere at leve. Se bare på grafikken længere oppe i artiklen.

»Danmark ligger 44 procent over EU-gennemsnittet i husholdningernes endelige forbrug,« siger Zdravka Bosanac fra Danmarks Statistik:

»Restauranter og hoteller ligger 56 procent over EU-gennemsnittet, mens fritid og kultur er 41 procent over gennemsnittet.«