Der kan være mange penge at spare, hvis du fylder tanken på den anden side af grænsen.

For mens en liter benzin tidligere på ugen kostede 18,79 kroner herhjemme, kunne du i Flensborg nøjes med at betale 13 kroner.

Og det har fået mange danskere til at træde på speederen og drøne mod det tyske, skriver TV Syd.

Men inden man hopper med på vognen, så er der altså lige et par ting, man skal være opmærksom på.

Der er nemlig både regler for, hvor meget brændstof man må køre rundt med og hvor meget, man må opbevare i sit hjem.

Regler, der ikke nødvendigvis følges ad.

Ifølge Beredskabsstyrelsen må privatpersoner maksimalt transportere fire fyldte 60-liters beholdere med brændstof.

Altså 240 liter i alt. Det gælder både diesel og benzin.

Men så store mængder benzin må man altså ikke opbevare hjemme i privaten.

»Du må kun have 25 liter benzin, hvis du følger de regler, der er for brandfarlige væsker,« fortæller Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber og beredskabsdirektør i TrekantBrand til TV Syd.

Anderledes er det dog for diesel, hvor du må opbevare en del mere. Her må du have hele 1250 liter opbevaret ved i din husstand.

Årsagen til de noget billigere benzinpriser i Tyskland skyldes en ny hjælpepakke, der blev indført 1. juni. I takt med at kørepengesatsen blev hævet, faldt benzinpriserne.